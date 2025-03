Der musikalische Freiheitskampf

Drei Tage lang widmete sich eine gut besuchte Tagung der Schwabenakademie im Kloster Irsee den geistes- und kulturwissenschaftlichen Aus- und Nachwirkungen des Freiheitskampfes der süddeutschen Bauern vor 500 Jahren. Deren Aufstand gegen die ausbeuterische Obrigkeit ist zwar bekanntlich gescheitert, aber so ganz bekam man den Geist namens „Freiheit“ doch nicht wieder in die Flasche zurück. Wie der Bauernkrieg 1525 - meist allerdings eher indirekt - in Kunst, Kultur und vor allem Musik weiterwirkte, beleuchtete bei der Tagung auch ein öffentliches Konzert mit Monika Drasch.

Mit ihr hatten die Tagungsmacher genau die Richtige ausgewählt. Mit ihrem Mundwerk (sprechend und singend), mit ihrem Markenzeichen, der grünen Geige, mit Dudelsack und Sopranino-Blockflöte sowie bestens von Martin Danes begleitet bot sie eine anregende musikalische Geschichtsstunde. Dritter im Bunde auf der Bühne war Professor Dr. Klaus Wolf, einer der Referenten der Tagung, der in Textauswahl und Rezitation darlegte, wie kompliziert die (Wirkungs-)Geschichte des Bauernkriegs in religionsgeschichtlicher, kultureller Hinsicht und überhaupt ist.

Ein mal launiges, mal höchst ernstes Wechselbad aus Worten und Klängen

Eine gute Stunde lang wurde das interessierte Publikum dann von den drei Protagonisten in ein mal launiges, mal höchst ernstes Wechselbad aus Worten und Klängen getaucht. Drasch hatte die essenziellen Sätze der Memminger Freiheitsartikel der Bauern eindringlich, nachdenklich-suggestiv und auf verschiedenen spätmittelalterlichen Psalmodiertönen fußend vertont. Im weiteren Verlauf des Abends widmete sich die Musikerin ausgiebig den vielfältigen Nachwirkungen des Bauernkrieg-Zeitgeistes. Zu diesem Zweck hatte sie gründlich in diversen Volksmusik- und Liedersammlungen gestöbert und geforscht.

Musik aus dem „Buxheimer Liederbuch“ und von Martin Luther

Heraus kam ein Mix aus Auszügen aus dem „Buxheimer Liederbuch“, aus der unmittelbaren Memminger Nachbarschaft also, ferner aus der Sammlung des Michael Weiß aus Günzburg (um 1820) und aus den „Stubenberger Handschriften“ (um 1800). Vieles davon hatte Drasch eigenständig und eigenwillig vertont und ergänzt durch kraftvoll vorgetragenes Volksliedgut aus Ober- und Niederbayern. Aber auch Martin Luthers „Ein feste Burg“ erklang – und das Publikum durfte mitsingen.

Das im Bauernkrieg geweckte Selbstbewusstsein bleibt bestehen

All dem war das im Bauernkrieg geweckte Selbstbewusstsein des Bauernstandes gemeinsam, das sich wie ein roter Faden fortsetzte - trotz des militärischen Scheiterns: Mal in gefühlvollen Landlern, Liebes- und Abendliedern, aber auch in durchaus frechen G‘stanzln, mit denen die Bauernschaft auch Jahrhunderte später noch gegen „die da oben, die sich für was Bess‘res halten“ schimpften. Zusammen mit Danes war Drasch dabei nicht nur fest und mitunter krachert verortet in den verschiedenen süddeutschen Mundarten des (Vor-)Alpenraums unterwegs, sondern sie zogen den Kreis auch weiter, mit einem „Sedlak“ bis ins Tschechisch-Böhmische hinein. Kurzum: Ein pralles Kompendium von Volksmusik im besten Sinne, ohne irgendwelche Tümelei.

Eine historische Linie vom 1525 bis zum Bayrischen Hiasl

Wolf stellte in seinen Textbeiträgen auch den Bayrischen Hiasl in die Wirkungsgeschichte des Bauernkrieges und beleuchtete die Aspekte bäuerlicher, katholisch geprägter Frömmigkeit wie die Verehrung der heiligen Leonhard und Michael sowie der 14 Nothelfer. Gleich einem mehrmals wiederholten Mantra klang aber vor allem Draschs Vertonung der Essenz der Bauernartikel lange in einem nach: „Dass wir frey sind – und wöllent seyn – gemäß der Schrift.“