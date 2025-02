Plötzlich sechsmal so teuer – Debatte um Mountainbikepark in Irsee

Um ein Mehr an Verkehrssicherheit ging es im Irseer Gemeinderat, als Dipl.-Ing. Christoph Häusler vom Büro mooser ingenieure den Hintergrund für den Bau einer Überquerungshilfe an der OAL 12, Ortseinfahrt Irsee, und an der Einfahrt zur Klosterbrauerei beschrieb. Viele Erwachsene und Kinder überqueren hier die Straße, das geplante Neubaugebiet sowie der Zugang zum Wertstoffhof erhöhe die Frequenz, erklärte der Experte.