Was steckt hinter Kaufbeurens skurrilster Faschingsveranstaltung?

Es ist eine der eigenartigsten Veranstaltungen in Kaufbeuren. Rund 50 Männer, und ausschließlich Männer, marschieren immer am Rosenmontag in Frack und Zylinder singend und begleitet von Blasmusik durch Kaufbeurens Altstadt. Kehren ein in Kneipen und bauen sich vor dem historischen Rathaus in der Kaiser-Max-Straße auf, um lästerliche Reden zu schwingen. So auch am Abend dieses Rosenmontags.

