„Die Lage ist angespannt“ - Kurzarbeit bei Sensor-Technik Wiedemann

Die Produkte aus dem Kaufbeurer Unternehmen Sensor-Technik Wiedemann (STW) steuern mobile Arbeitsmaschinen, die das öffentliche Leben in Gang halten. Doch in diesem Wirtschaftsbereich stottert der Motor derzeit selbst. „Die Lage ist angespannt“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin Sonja Wiedemann. Das Familienunternehmen mit etwa 600 Beschäftigten muss nach ihren Angaben einen Umsatzrückgang in Höhe von 25 Prozent verkraften, der Auftragseingang sank bereits im vergangenen Jahr massiv. Die Folgen für die Belegschaft: Kurzarbeit in mehreren Unternehmensbereichen.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kurzarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis