Hochbetrieb auf den Loipen um Kaufbeuren. Der Neuschnee in Verbindung mit der klirrend kalten Nacht sorgte für eine stabile Unterlage. Die Loipen in Wenglingen sind sowohl für Skating als auch klassisch gespurt, gleiches gilt für die Loipe am Radarturm in Richtung Irsee. Skating ist ebenso auf der Trasse Hirschzell - Mooshütte - Frankenried möglich. In Wenglingen machen bereits am Vormittag zahlreiche Wintersportler von dem Angebot gebrauch und drehen ihre Runden. Und das bei traumhaftem Winterwetter, Sonnenschein und weiß überzuckerten Bäumen. Doch die Langlauf-Tage könnten schon wieder gezählt sein. In der Nacht auf Sonntag kündigen die Wettervorhersagen Regen und am Sonntag deutlich wärmere Temperaturen von bis zu neun Grad an. Tagesaktuelle Informationen zu den Loipen im Bereich Kaufbeuren gibt es auf der Seite des Skiclubs Kaufbeuren im Loipenbericht.

