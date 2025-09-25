Icon Menü
Lehrpfad zwischen Pforzen und Irsee zum berühmten Urzeit-Menschenaffen Udo geplant

Udo-Förderverein

Dieser Lehrpfad zwischen Pforzen und Irsee soll die Urzeit erlebbar machen

Die Mitglieder des Udo-Fördervereins stellen dem Gemeinderat Pforzen ihr Konzept für einen interaktiven Lehrpfad vor. Was geplant ist und was das kostet.
Von Felix Lang
    Einer der beiden Startpunkte des geplanten Urzeit-Lehrpfads könnte der Udo-Infopavillon im Pforzener Gewerbegebiet sein.
    Einer der beiden Startpunkte des geplanten Urzeit-Lehrpfads könnte der Udo-Infopavillon im Pforzener Gewerbegebiet sein. Foto: Harald Langer

    Zwischen Pforzen, der Hammerschmiede und Irsee könnte schon bald ein Lehr- und Erlebnispfad entstehen. Dabei soll es nicht nur um den berühmten Urzeit-Menschenaffen Udo gehen, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Allgäus sowie die Tier- und Pflanzenwelt von damals erlebbar gemacht werden. Vorgestellt wurden die Pläne bei der jüngsten Sitzung des Pforzener Gemeinderates von Dr. Klaus Schamel und Hubert Göppel vom Förderverein „Udo – Danuvius guggenmosi“.

