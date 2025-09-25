Dieser Lehrpfad zwischen Pforzen und Irsee soll die Urzeit erlebbar machen

Zwischen Pforzen, der Hammerschmiede und Irsee könnte schon bald ein Lehr- und Erlebnispfad entstehen. Dabei soll es nicht nur um den berühmten Urzeit-Menschenaffen Udo gehen, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Allgäus sowie die Tier- und Pflanzenwelt von damals erlebbar gemacht werden. Vorgestellt wurden die Pläne bei der jüngsten Sitzung des Pforzener Gemeinderates von Dr. Klaus Schamel und Hubert Göppel vom Förderverein „Udo – Danuvius guggenmosi“.
Udo-Förderverein
