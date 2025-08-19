Dieser Allgäuer Athlet feiert seine Premiere im Nationaltrikot - und steht im Finale

In Tampere (Finnland) haben die Leichtathletik-Europameisterschaften der Altersklasse U20 stattgefunden. Vom Deutschen Leichtathletik-Verband für die Teilnahme über 3000 Meter Hindernis war auch der Kaufbeurer Nachwuchsläufer Levin Saveur (LG Stadtwerke München) nominiert.

Levin Saveur setzt neues Ziel

Eine EM-Teilnahme zum Start der Freiluftsaison hatte Saveur noch als persönliches Saisonziel ausgerufen. Nun hatte er sich vor dem Abflug des deutschen Teams nach Finnland als neues Ziel das Überstehen der Vorläufe gesetzt. Insgesamt 32 gemeldete Hindernisläufer aus 20 Ländern – darunter drei deutsche Läufer – kämpften zunächst in zwei Vorläufen um den Einzug der besten 15 Athleten ins Finale.

Beide Rennen waren geprägt von Gerangel und einigen Stürzen, dennoch konnte sich Saveur über seine Vorlaufzeit für die nächste Runde qualifizieren.

Trotz persönlicher Bestzeit nur zwölfter

Bereits am darauffolgenden Tag wurden dann im Finallauf die Medaillen über 3000 Meter Hindernis vergeben. Saveur hielt sich anfangs noch gut mittig im Feld, musste jedoch bereits nach etwa der Hälfte der gesamten Distanz abreißen lassen. Die insgesamt lange Saison sowie zuletzt noch einige absolvierte Rennen machten einen für ihn optimalen Lauf letztendlich nicht mehr möglich.

Trotzdem er deutlich unter seiner persönlichen Bestzeit blieb, beendete er das EM-Finale in Tampere mit einem sehr zufriedenstellenden zwölften Platz gegen die stärksten europäischen U20-Athleten.

Saveur pausiert bis zur Cross-Saison

Eine optimal organisierte Meisterschaft in Tampere, durchgehend bestes Wetter und die gute Stimmung im deutschen Team rundeten Levin Saveurs ersten internationalen Einsatz im Nationaltrikot ab.

Nun geht es zunächst in die obligatorische dreiwöchige Saisonpause, bevor im September die Vorbereitung für die Cross-Saison startet.