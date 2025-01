Es düst wieder eine „Kaufbeuren“ durch die Lüfte

Mit der Wertachstadt geht es aufwärts. Seit Kurzem trägt wieder ein Passagierflugzeug der Lufthansa den Namen „Kaufbeuren“. Flugkapitän David Lehecka vermeldete in den Sozialen Medien, dass es „aufregende Neuigkeiten“ gebe: Ein neues Flugzeug sei in der Flotte der Unternehmenstochter Lufthansa City am Münchner Flughafen willkommen geheißen worden. Der Airbus A320 neo trage die Kennung D-AIJN und die Bezeichnung „Kaufbeuren“. Auf den Fotos, die Lehecka zu seinem Beitrag gestellt hat, ist zwar noch kein entsprechender Schriftzug auf der Außenseite zu erkennen, aber auch die Stadt Kaufbeuren bestätigt die Benennung des Jets. Das Rathaus stehe in Kontakt mit der Lufthansa und werde demnächst weitere Informationen zum „Kaufbeuren“-Airbus herausgeben. Unter anderem, ob es eine offizielle Taufe geben wird, berichtet Pressesprecher Christoph Rothe.

