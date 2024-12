Maschine brennt in Neugablonz - ein Verletzter

Großer Schreck am frühen Morgen in der Neugablonzer Darrestraße: Dort rückte um kurz nach 5 Uhr die Feuerwehr Kaufbeuren an, weil in einem Betrieb eine Maschine Feuer gefangen hatte.

Feuer in Neugablonz - 30 Einsatzkräfte rücken aus

Als die 30 Einsatzkräfte in der Darrestraße eintrafen, war das Gebäude voller Rauch, der von einer heißgelaufenen Maschine stammte. Der Rettungsdienst versorgte einen Mitarbeiter, bei dem der Verdacht auf eine Rauchvergiftung bestand.

Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Die Feuerwehrleute löschten den Brand, kontrollierten die Zwischendecke und belüfteten die Räume. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Maschine aus, ermittelt aber weiter zu der Ursache des Feuers. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.