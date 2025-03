Ein Prinz sucht eine „wahre“ Prinzessin

So viele schöne Dinge könnte eine Prinzessin machen, zählt Kindermädchen Albertine (Ulrike Butz) verträumt im voll besetzten Pfarrsaal Herz Jesu auf, etwa Ballett tanzen, während die neben ihr stehende Lilly (Lorena Röhrl) schon rein optisch überhaupt nicht in das Prinzessinnenklischee passt. Und dann verfolgt sie auch noch ein seltsames Hobby, mit dem vor allem ihr strenger Vater überhaupt nicht einverstanden ist. Entsprechend hat es das engagierte Kindermädchen im neuen Stück „Lilly und die Erbse“ des Theaters im Turm nicht leicht.

Es kommt es, wie es kommen musste, und die beiden werden im schrecklichen, sumpfigen Wald von der besten Räuberin des Jahrtausends (Alexandra Epple) und ihrem Räuberkollegen (Alban Lotschütz) überfallen, ausgeraubt und landen im Palast des Königs. Der sucht für seinen ebenfalls nicht einfachen Sohn Lucas (Dominik Dellner) schon lange eine passende Prinzessin. Dornröschen, Aschenputtel und Schneewittchen waren nicht gut genug – an jeder hatte er etwas auszusetzen.

Eine Prinzessin ist arroganter und selbstherrlicher als die andere

Zeitgleich mit Lillys Verhaftung werden die Prinzessinnen vom Sekretär (Daniel Frank) empfangen, eine auf witzige Weise arroganter und selbstherrlicher als die andere. Prinzessin Huberta (Paula Reckziegel), Prinzessin Penelope (Rebekka Chmiel) und Prinzessin Henriette (Leyla Deveci) erfüllen sämtliche Klischees, sodass es Lucas nicht lange mit ihnen aushält. Er flüchtet sich zu Zauberer Theobald (Mario Kämper) und sie beschäftigen sich vor allem mit der Frage, woran man denn eigentlich eine „wahre“ Prinzessin erkennt. Der Zauberer hat da schon eine Theorie, aber er ist noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Denn er krank, weil es seit Tagen regnet. Er könnte zwar einen Gesundungstrank brauen, bekommt wegen des Regens jedoch diese eine Zutat nicht.

Inzwischen ist das ganze Schloss in Aufruhr, denn die richtige, oder doch die falsche, Prinzessin Lilly ist der Wache (Alexandra Epple) entwischt, findet aber bei Zauberer Theobald Unterschlupf, der ihr ein Nachtlager anbietet. Dieses soll nun zur endgültigen Klärung führen, ob es sich bei Lilly um eine wahre Prinzessin handelt. Eine zauberhafte Vorstellung vor einer märchenhaften Bühnenkulisse unter der Regie von Brigitte Jung, Marina Bauer und Ulrike Tabery, die für viele Lacher und am Ende für tosenden Applaus mit Jubelrufen und Pfiffen führte. Zwei Stunden im Märchenland, eine Geschichte mit viel Wortwitz und umwerfender Spielfreude der Darsteller, bei der Jung und Alt gleichermaßen ihren Spaß haben.

Wann folgen weitere Vorstellungen von „Lilly und die Erbse“ und wo gibt es Karten?

Weitere Vorstellungen im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche in Neugablonz sind am Samstag, 29. März, am Sonntag, 30. März, am Samstag, 12. April, am Sonntag, 13. April, am Samstag, 26. April, und am Sonntag, 27. April. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Menzel in Neugablonz (Sudetenstraße 119) sowie im Internet.