Mahmut Kabak gibt Traineramt bei der SVK auf

Mahmut Kabak ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren. Wie der beim Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Hubert Ressel mitteilt, habe Kabak dies auf einer kurzfristig einberaumten Mannschaftssitzung erklärt. Ganz überraschend kam die Entscheidung nicht. Kabak hatte im Herbst bereits pausiert, nachdem der 34-Jährige einen Schlaganfall erlitten hatte. Noch kurz vor Jahreswechsel hatte SVK-Vorstandsmitglied Thomas Neumann die Hoffnung geäußert, dass Kabak sein Amt fortfahren könne. Dazu kommt es nun nicht.

Mindestens sechs Monate Pause für Mahmut Kabak

„Der Schlaganfall war ausschlaggebend, zudem waren auch private Gründe ein Grund für diese Entscheidung. Ich muss da Prioritäten setzen. Ich war 3,5 Jahre erster Mannschaftstrainer, hab viele Freunde gefunden. Ich werde jetzt erst mal sechs Monate Pause machen, und wenn möglich dann wieder im Jugendbereich tätig werden“, erklärt Mahmut Kabak, dem angesichts der Entscheidung „das Herz blute“.

Kabak kam 2018 nach Kaufbeuren, arbeitete zunächst als Nachwuchs-Trainer. Zur Corona-Saison 2019/21 übernahm er dann die Herren-Mannschaft, die damals noch Landesligist war. Nach dem Abstieg war ein Neuaufbau sein Ziel.

Icon Vergrößern Auszeit: Mahmut Kabak will sich mindestens ein halbes Jahr vom Trainergeschäft zurückziehen. Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Auszeit: Mahmut Kabak will sich mindestens ein halbes Jahr vom Trainergeschäft zurückziehen. Foto: Mathias Wild

Fred Jentzsch war schon Interimstrainer der Kaufbeurer

Kabaks Nachfolger jetzt ist Fred Jentzsch, der zuletzt schon als Interimstrainer bei Kaufbeurens Erster Mannschaft im Amt war. Jentzsch wechselte im Sommer 2024 vom SV Eggenthal zur SVK, war eigentlich als Trainer für die Zweite Mannschaft gedacht. Es gelte nun, „nach vorn“ zu schauen, erklärt Jentzsch. Das Ziel sei natürlich der Klassenerhalt. Anders als erhofft, hat sich die SVK in der Bezirksliga nämlich nicht oben festgesetzt, sondern ist nach fünf in Serie verlorenen Spielen vor der Winterpause lediglich auf Platz 13, einem Relegationsrang, zu finden.

Martin Lerchenmüller, langjähriger Spieler und Kapitän der Spielvereinigung, wird dabei Jentzsch als Co-Trainer zur Seite stehen. Stefan Knüpf, bisher Coach der Damenmannschaft des TSV Ottobeuren, übernimmt die Zweite Mannschaft, die in der Kreisklasse 2 mit nur fünf Punkten Drittletzter ist.

Erste Gegner in der Vorbereitungsphase der SVK stehen fest

Anfang Februar beginnt laut Ressel offiziell die Vorbereitungsphase, die Testspiele werden, wenn möglich, alle auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen. Mit FC Thalhofen, SV Raisting, VfR Jettingen und FC Wiggensbach stehen die Gegner bei der Ersten Mannschaft schon fest, bei der U23 sind dies TSV Ruderatshofen und FC Wiggensbach II.

In der Bezirksliga steht das erste Pflichtspiel Mitte März an, Kaufbeuren gastiert dann in Königsbrunn. Sportvorstand Thomas Neumann hatte kurz vor dem Jahreswechsel zudem Verstärkungen für die Mannschaft in Aussicht gestellt.