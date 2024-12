Der Maibaum als Zeichen des Zusammenhalts

Von einem großartigen Zeichen der Verbundenheit konnte Bürgermeisterin Inge Weiß aus der letzten Gemeinderatssitzung in Rieden berichten. Schon immer wechselten sich die beiden Schützenvereine in Rieden und Zellerberg mit dem Aufstellen des Maibaumes ab.

Fundamente für Maibaum nicht mehr sicher

Vor etwa sieben Jahren begann dieses Unterfangen schwierig zu werden. Beide Fundamente, sowohl das in Zellerberg als auch in Rieden waren nicht mehr sicher, die Standorte an sich nicht mehr für die „Ewigkeit“ geeignet. Grundstücksverkäufe standen ins Haus, eine Stromleitung war im Weg.

„Maibäumler“ nahmen sich der Sache an

Eine ehrenamtliche Gruppe, die Maibäumler, gründete sich und nahm sich des Problems an. Ein neues Fundament bei der Turnhalle wurde gebaut, doch auch dieser Standort war nicht zukunftsträchtig. Als möglicher Standort wurde das Gelände der Feuerwehr auserkoren. So setzten sich neben den beiden Schützenvereinen die Feuerwehr, der Beachvolleyballverein Wasserbüffel und die Maibäumler zusammen und beschlossen einen gemeinsamen Standort mit einem zukunftsfähigen Fundament.

Gemeinderat plant Begehung für Fundament-Standort

Dort werden die beiden Schützenvereine abwechselnd den Maibaum aufstellen. Zellerberg und Rieden sind eine Gemeinde und das sei ein großartiges Zeichen dafür, so Weiß. Für den genauen Standort des Fundaments wird es noch eine Begehung durch den Gemeinderat geben.

Investition in das Pumpwerk Zellerberg

Schnell beschlossen werden, konnte die notwendige Anschaffung einer neuen Pumpe für das Pumpwerk Zellerberg. Mit gut siebentausend Euro bekam das günstigste Angebot hier den Zuschlag.