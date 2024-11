Medaillenregen für Kaufbeurer Taekwondoka

Einen guten Einsatz zeigte das neu formierte Nachwuchsteam des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) beim offenen Technikcup BTU 2024 in Vaterstetten. Nach der letzten Gürtelprüfung vor den Sommerferien wurde das Talentteam Technik wieder um neue, talentierte Sportler aufgestockt. Die jungen Nachwuchsathleten haben über die Sommerferien nicht pausiert, sondern durchtrainiert.

Kaufbeurer Team gibt Debüt - und holt Gold

Im Teamlauf starteten Jonathan Roth, Jonas Britzger und Edward Dorst. Sie holten sich bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gleich überraschend Gold vor dem ausrichtenden Verein aus Vaterstetten. Im Einzel startete das Trio dann anschließend alle drei Sportler in der Altersklasse Schüler A. Im Einzel gab es folgende Ergebnisse: Roth Platz 6. Britzger Platz 7. Dorst Platz 12.

Der Formenlauf ist ein festgeschriebener Bewegungsablauf gegen einen imaginären Gegner, ein Schattenkampf. Je nach Gürtelgraduierung steigen die geforderten Techniken. Fünf Punktrichter werten Technik und Präsentation in maximal drei Durchgängen.

„Sensationeller Tag“ für Luise Glocker

Sensationell verlief der Tag für Luise Glocker. Nach drei Vorträgen sicherte sich die 13-Jährige unangefochten die Goldmedaille im Einzel bei zehn Startern in ihrer Altersklasse. Im Teamlauf überzeugte Glocker mit ihren Partnerinnen Sophia Janser und Amara Utku und holte ebenfalls Gold vor dem Team des VFL Buchloe. Auch im Paarlauf sicherten sich Glocker und Britzger Gold. Somit war Luise Glocker mit drei Mal Gold die erfolgreichste Sportlerin des TTBK an diesem Tag. Janser zeigte auch im Einzel eine sensationelle Leistung und holte sich bei ihrem ersten Turnierstart die Silbermedaille bei sieben Startern. Im Paarlauf mit Roth reichte es zu Platz 7. Edward Dorst und Amara Utku belegten in der gleichen Klasse mit zweizehntel Vorsprung Platz 6.

Im Einzel der Klasse Schüler B gingen vier Mädchen vom Team Buron an den Start. Utku belegte einen sehr guten 5. Platz, Elisa Kreit holte sich Platz 9, Johanna Appelt Platz 10 und Mathilda Kreit Platz 11. Im Teamstart sicherten sich Appelt, Mathilda und Elisa Kreit ihre erste Bronzemedaille. Die jüngste Teilnehmerin des TTBK, Theresa Appelt (6 Jahre) freute sich über ihre erste Silbermedaille im Einzel. Zweimal Gold holten sich ihre Eltern Matthias und Eunryang Appelt, sowohl im Einzel als auch im Paarlauf. Das war ein erfolgreicher Familienstart bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier.

Markus Knab und Raphael Hafenmaier wie immer erfolgreich

Die südbayerischen Meister 2024 Lisa und Charlotta Langner und Nathalie Smolik mussten sich diesmal den Rivalen aus Trudering geschlagen geben und belegten Platz 2 im Team. In einem starken Einzelfeld von 17 Startern konnte Smolik mit Platz 7 zufrieden sein. Für Charlotta Langner reichte es nur für Platz 12. Lisa Langner holte sich sensationell Bronze in der Juniorenklasse. Der zweifache bayerische Meister im Para Taekwondo, Markus Knab, rundete das Ergebnis mit zusätzlichem Gold ab. Der bayerische Vizemeister 2024 im Paarlauf, Raphael Hafenmaier, holte mit seiner Teamkameradin Lisa Langner Platz 1 bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt. Im Einzel schrammte er mit Platz 4 knapp an der Medaille vorbei. Da war ihm die Doppelbelastung als Starter und Nachwuchstrainer deutlich anzumerken. Sichtlich stolz war der neue Formennachwuchstrainer über die gezeigten Leistungen seines Teams.

Auch die Vereinsvorsitzende des TTBK, Michaela Zimmermann, Formentrainer Maik Niepelt sowie Wettkampftrainerin Miriam Sesin waren zur Betreuung der 17 Sportler mitgereist. Zahlreiche Eltern und Geschwister unterstützten sie zudem. Neun Mal Gold, drei Mal Silber und zweimal Bronze bedeuteten Platz 4 in der Teamwertung von 19 teilnehmenden Vereinen.

Am 29. November findet die Mitgliederversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier beim TTBK statt. Danach stehen noch Gürtelprüfungen an.