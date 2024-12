40 junge Talente aus ganz Europa und den USA zu Gast in Kaufbeuren

Mit ihrem traditionellen Meisterkurs für junge Talente startet die Kaufbeurer Musikschule wieder ins neue Jahr. Zum Auftakt musizieren am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr die Dozenten auf der Bühne des Stadtsaals und präsentieren Kammermusik der Wiener Klassik und der Wiener Moderne. Julia Kuhn an der Violine, Sebastian Comberti am Cello und die drei Konzertpianisten Caroline Oltmanns, Joachim Reinhuber und James Wilding spielen Kammermusik von Mozart, Beethoven und Schubert im reizvollen Kontrast zu Werken von Alban Berg und Anton Webern.

Caroline Oltmanns ist Professorin an der Youngstown State University in Ohio, wo sie den Ausbildungsbereich für Klavier leitet. Pianist Joachim Reinhuber arbeitet ebenfalls als leitender Professor an der Texas A&M University Kingsville. Der Komponist und Pianist James Wilding lehrt an der University Akron in Ohio. Die Violinistin Julia Kuhn, in der Region vor allem durch die musikalische Leitung der Kaufbeurer Blasiuskonzerte bekannt, und der Solo-Cellist Sebastian Comberti von den London Mozart Players ergänzen die Streichinstrumente. Beide Künstler sind auf Bühnen in aller Welt unterwegs und Mitglieder des weltbekannten Orchestra of the Age of Enlightenment in London. Karten für das Dozentenkonzert gibt es an der Abendkasse. Vorbestellungen sind bei der Musikschule Kaufbeuren (Telefon 08341/437-290, E-Mail an musikschule@kaufbeuren.de) möglich.

Wo gibt es Karten für das Dozentenkonzert beim Meisterkurs Kaufbeuren?

Die fünf hochkarätigen Konzertmusiker bilden das internationale Dozententeam beim Meisterkurs Kaufbeuren, zu dem sich in diesem Jahr über 40 junge Musiktalente im Alter zwischen acht und 25 Jahren angemeldet haben. Die Teilnehmer kommen aus der näheren Region, aus ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich und den USA. Sie verbringen eine Woche in Kaufbeuren zum intensiven musikalischen Austausch, zum gemeinsamen Spiel, zur Aufführung eigener Kompositionen und nutzen das Festival zur Vorbereitung auf Wettbewerbe, Konzerte und Prüfungen.

Die Kursteilnehmer selbst sind bei drei eigenen Open-Stage-Konzerten zu hören: am Samstag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit den Dozenten im Flügelraum des Musikhauses Pianofactum (Alleeweg 8), am Sonntag, 5. Januar, ab 19 Uhr im Stadtsaal und beim Abschlusskonzert am Montag, 6, Januar, ab 14 Uhr im Saal der Musikschule (Johannes-Haag-Straße 26). Der Eintritt ist jeweils frei.