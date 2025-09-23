Futsal: Mirhan Kaya erlegt zähen Gegner im Alleingang

Mit einem Sieg ist Futsal Allgäu in die neue Saison der Regionalliga Süd gestartet. Das Team der beiden Spielertrainer Mathias Franke und Erduan Topallaj gewann am Samstagabend in Bad Wörishofen gegen den TSV Neuried 6:3. Überragender Akteur war Mirhan Kaya, der für die Allgäuer alle Tore erzielt hat.

Abschied von Besfort Rakovica

Vor dem Anpfiff verabschiedeten sich Spieler und Fans von Besfort Rakovica. Der 27-jährige Kosovare war fester Bestandteil des Teams und laut Spielertrainer Franke „unersetzlich“. Rakovica spielte eine Saison für die Allgäuer. Jetzt geht es für ihn und seine Familie zurück in sein Heimatland.

Futsal Allgäu vermasselt den Start

Der Auftakt für Futsal Allgäu verlief alles andere als optimal. Die Gäste gingen durch einen Doppelpack von Erik Martori Lopez (2./9.) 2:0 in Führung. Bis dahin hatte beim Gastgeber nicht allzu viel geklappt, weil Neuried sehr defensiv stand. Doch mit den ersten beiden Treffern von Kaya (14.) waren die Allgäuer im Spiel. Neuried führte dennoch zur Pause 3:2.

Hier kommt Mirhan

Mit dem Wiederanpfiff spielte nur noch eine Mannschaft, nämlich Futsal Allgäu. Immer wieder im Fokus: Mirhan Kaya. Der 28-Jährige erwischte einen Sahnetag. Jeder gefühlte Schuss von ihm saß, ein Treffer schöner als der andere. „Gegen Neuried läuft es für mich immer gut“, sagte der Marktoberdorfer, der gegen den Gegner oftmals trifft, „wobei unsere Spielzüge zu Beginn nicht liefen. Neuried profitierte nur durch unsere fatalen Fehler, die zu Gegentoren führten.“ Erleichtert zeigte sich auch Topallaj: „Ich bin glücklich über die drei Punkte. Mit der ersten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein. Aber wir sind nach den Rückständen zurückgekommen. Besonders im zweiten Abschnitt haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt.“ Für Franke zählen am Ende die drei Punkte. „Das nehmen wir mit. Es war heute schon eine schwere Geburt“, sagte der 34-Jährige. Zahlreiche Angriffe wurden besonders im ersten Abschnitt nicht erfolgreich zu Ende gebracht. „Da haben wir sicherlich noch Luft nach oben.“

Allgäuern fehlt ein wichtiges Quartett

Futsal Allgäu startete die neue Saison nicht Bestbesetzung. So fehlten Can Balcioglu und Naim Nimanaj verletzungsbedingt sowie Jonathan Pohl und Josip Kordic. Am kommenden Samstag steht das erste Auswärtsspiel gegen Aufsteiger München 54 auf dem Programm. Der Liganeuling fiel bereits am ersten Spieltag negativ auf, weil er das Auswärtsspiel in Darmstadt nicht absolviert hat. Das Sportgericht wertete das Match mit 5:0 und drei Punkten für die Südhessen.