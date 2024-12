Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren So kam der Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm in Kaufbeuren bei Besuchern an

Die neue Schänke sorgt trotz wechselhaften Wetters für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Kaufbeurer Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Wie der bei Besuchern ankommt.