Neues Vorstandsmitglied bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu

Der Vorstand der VR Bank Augsburg-Ostallgäu bekommt Verstärkung: Der Aufsichtsrat hat Moritz Stigler als Vorstandsmitglied der größten Genossenschaftsbank in der Region bestellt. Der bisherige Generalbevollmächtigte der Münchner Bank bleibt damit den Genossenschaftsbanken treu und komplettiert das Vorstandsgremium um Dr. Hermann Starnecker, Heinrich Stumpf und Christoph Huber.

Moritz Stigler hat 15 Jahre Führungs- und Managementerfahrung

Stigler (39) ist laut einer Pressemitteilung gelernter Bankkaufmann und studierte an der Frankfurt School of Finance & Management. Er erlangte einen Abschluss in Master of Business Administration (MBA) an der Steinbeis-Hochschule Berlin im Studienverbund mit der ADG Business School Montabaur. Er bringe mehr als 15 Jahre Führungs- und Managementerfahrung in der gesamten Breite des Bankgeschäftes mit, teilt die VR Bank mit.

Ein Experte für Digitales und Marketing

Nach Stationen bei der UniCredit Bank AG in München wechselte Stigler 2015 als Leiter Strategische Vertriebsentwicklung zur Münchner Bank, bei der er 2017 zum Generalbevollmächtigten berufen wurde. Bei seinem früheren Arbeitgeber verantwortete er unter anderem die Themengebiete Personal, Strategie, Digitales, Innovation, Vertriebssteuerung und Marketing.

Aufsichtsratsvorsitzender: „Langfristiges Handeln Kern einer Genossenschaft“

Aufsichtsratsvorsitzender Georg Köpf erklärt die Personalie: „Wir legen mit der Bestellung von Moritz Stigler einen wichtigen Grundstein, um die Geschäftsführung der VR Bank Augsburg-Ostallgäu frühzeitig in die Hände nachfolgender Vorstandsgenerationen zu übergeben.“ Denn langfristiges Handeln sei der Kern einer Genossenschaft. Er freue sich, mit Stigler einen erfahrenen Digital- und Vertriebsexperten gewonnen worden sei.

„Mit ihm als neuen Vorstandskollegen stärken wir unsere Präsenz in der Region und setzen damit das absolut richtige Signal“, sagt Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker. „Wir werden auch zukünftig von Seiten des Vorstandes nah an unseren Kunden in der Region sein und die persönliche Beziehung und das Vertrauen in unsere Bank weiter ausbauen.“

Das ist die VR Bank Augsburg-Ostallgäu

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu ist eine regional agierende Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Augsburg. Mit einer Bilanzsumme von über 4,3 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2023), mehr als 150.000 Kundinnen und Kunden, 57 Standorten (davon 32 Geschäftsstellen und 25 SB-Stellen und Standorten mit Geldausgabeautomaten sowie neun Standorte mit VideoService) und mehr als 500 Mitarbeitenden ist sie eine der großen Genossenschaftsbanken in Bayerisch-Schwaben. Weitere Verwaltungsstandorte sind Kaufbeuren und Marktoberdorf. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich im Süden von Wertach über Schongau, Füssen, Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe bis nach Augsburg, Aichach und Kühbach im Norden.