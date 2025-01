So wird Fasching nachhaltig und günstig

Nach Silvester ist vor der närrischen Saison: Der Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung kommt am Freitag, 10. Januar, nach Pforzen. In Kooperation mit der Pfarrei St. Valentin veranstaltet die Hilfsorganisation den elften Benefizverkauf.

Motto: „Nachhaltig shoppen und Gutes tun“

Ein wichtiger Termin für alle Faschingsfreunde rund um Pforzen ist der Secondhand-Faschingsmarkt in der Turnhalle der Grundschule am Freitag, 10. Januar, von 15 bis 18 Uhr, „Unter dem Motto „Nachhaltig shoppen und Gutes tun“ laden wir ein, Kostüme für die fünfte Jahreszeit zu entdecken und gleichzeitig einen Beitrag zur Unterstützung eines Hilfsprojektes zu leisten“, so Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung über den Benefizverkauf. „Gerade in der Faschingszeit ist es wichtig, zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.“

Auf 200 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme

Faschingskostüme werden laut Müller oft nur einmal getragen und verschwinden danach im Schrank. „Mit unserem Faschingsmarkt bekommen Verkleidungen eine zweite Chance und tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen“, weist er auf den zweiten wichtigen Aspekt des Marktes hin. Heuer werden auf 200 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme für Groß und Klein angeboten. „Wir bringen alles mit, was Faschingsbegeisterte für den Ball oder Straßenumzug benötigen: unterschiedlichste Tierkostüme, lustige Verkleidungen, Helden aus Film und Fernsehen und auch Glitzer- und Sportler-Outfits fehlen nicht“, sagt Müller.

Helfer der Pfarrei St. Valentin Pforzen sind mit Herzblut dabei

Ergänzt werde das Sortiment durch eine große Auswahl an Accessoires wie Masken, Schmuck, Hüte, Kronen und Helme, Perücken und Haarteile - alles, was das kreative Faschings-Outfit erst perfekt macht - so präsentieren die Marktorganisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler die Auswahl. Erst das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement vor Ort macht den Faschingsmarkt möglich. Viele Helferinnen und Helfer der Pfarrei St. Valentin Pforzen haben sich bei der Vorbereitung engagiert und sind beim Verkauf mit Herzblut dabei. Ohne diese Unterstützung könne die Aktion Hoffnung den Markt nicht veranstalten, so Müller.

Erlös ist für Lehrerwohnungen in Uganda bestimmt

Während des Marktes besteht die Möglichkeit, gut erhaltene und saubere Kleidung sowie Faschingskostüme als Spende abzugeben. Ein Tischverkauf ist nicht möglich. Während des Marktes bieten die Veranstalter Kaffee und Kuchen an. Der Erlös des Marktes für Neubau von Lehrerwohnungen in Uganda bestimmt. Die Veranstalter haben sich entschieden, den Reinerlös aus dem Faschingsmarkt an die Organisation „HOSFA“ in Mityana, Uganda weiterzugeben. Beim St. Thereza Vocational Trainings Centre in Zigoti sind die Lehrerwohnungen in einem schlechten und altmodischen Zustand. Um neue Lehrkräfte zu gewinnen und solide, saubere und sichere Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können, ist eine Renovierung wichtig. Außerdem sollen 15 zusätzliche Räume geschaffen werden. (pm)

Wer für das Projekt spenden will, findet weitere Informationen online unter www.aktion-hoffnung.de/ausbildung_in_uganda, Weitere Informationen unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte.