Durch den Tod von Willi Lang hat Neugablonz eine große Persönlichkeit verloren

Neugablonz hat eine große Persönlichkeit verloren: Am 30. November ist Wilhelm „Willi“ Lang (geboren 1925) im Alter von 98 Jahren friedlich eingeschlafen. Er hinterlässt neben seiner Frau Mia drei Kinder, fünf Enkel und fünf Urenkel. Sein Tod reißt nicht nur in die Familie eine schmerzliche Lücke, sondern auch in zahlreiche Vereine und Einrichtungen.

Nach Krieg, Lazarett und Vertreibung kommt Wilhelm Lang nach Kaufbeuren

1943 wurde der aus Radl gebürtige Neugablonzer zur Wehrmacht eingezogen. Nach Krieg, Lazarett und Vertreibung kam er 1948 wieder nach Kaufbeuren. Anfänglich arbeitete er als Glasschleifer und -drücker. 1951 zog er in den neu entstandenen Stadtteil Neugablonz und arbeitete dort am Wiederaufbau der Gablonzer Glas- und Schmuckindustrie mit. Von 1954 bis zu seiner Pensionierung 1986 war Lang Angestellter der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank.

In seiner Freizeit brachte er sich im Turnverein Neugablonz aktiv und später in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich ein. Außerdem spezialisierte er sich beim Gablonzer Archiv und Museum e.V. auf Krippengeschichte. 1988 gründete er die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Krippenfreunde, der er bis 1994 vorstand. In der Zeit organisierte der „Krippenflüsterer“ nicht nur große Ausstellungen, sondern zeichnete auch maßgeblich für die Krippensammlung des Isergebirgs-Museums verantwortlich. Auch um den Aufbau der übrigen Sammlungen machte sich Lang verdient, dem das Isergebirgs Museum einzigartige Ausstellungsstücke verdankt. Der Brauchtumsforscher hat sich auch in die Kirchentradition der „Heiligen Gräber“ - Altäre mit hinterleuchteten Glassteinen aus Gablonz - eingearbeitet.

Willi Lang war ein eher stiller und zurückhaltender Vertreter der Sudetendeutschen Kultur. Dennoch blieben seine Verdienste nicht unbemerkt. Beim Sudetendeutschen Tag 2015 bekam er den Sudetendeutschen Volkstumspreis. Langs politisches Interesse galt den Freien Wählern. Diese zeichneten ihn im Juni 2022 für über 50-jährige Vereinstreue mit der Ehrenmitgliedschaft aus.

Willi Lang leitete die Saskaler Armee 40 Jahre lang als Hauptmann

Einen besonderen Stellenwert in seinem Leben hat immer die Saskaler Armee eingenommen. Deren Zweck ist die ausdrückliche Absicht, das Militär auf die Schippe zu nehmen und gemeinsam Spaß zu haben. Willi Lang hatte seit 1954 die Geschicke der Armee als „Hauptmann“ 40 Jahre lang geleitet. Heute ist zum Teil bereits die dritte Generation in der Armee aktiv und die vierte wächst heran. Lang war bei seiner Verabschiedung in den Saskaler Ruhestand zum ersten „Hauptmannissimus“ ernannt worden und darf den Saskaler Orden vom Goldenen Vlies tragen. Die Teilnahme am 70. Jubiläum war eine der letzten großen Freuden des Hauptmannissimus.

Dieses Denkmal hat sich Willi Lang mehr als verdient. Nicht nur seine Familie, sondern auch Neugablonz wird sein Andenken stets liebevoll im Herzen bewahren.