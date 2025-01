Fechtkids mischen Mini-Marathon auf

Ein Mini-Marathon in der Disziplin Degen hat der FC Gröbenzell veranstaltet. Unter den 60 Startern in vier Altersklassen waren auch drei junge Fechter des TV Kaufbeuren dabei – und zwar sehr erfolgreich.

Jeder gegen Jeden - und die Kaufbeurer gewinnen fast immer

Beim Marathon-Modus heißt es „Jeder gegen Jeden“. Für die Kaufbeurer Nachwuchstalente Zaid Abu Obaid, Yassin Rawash und Rakan Abu Obaid, die alle in der Altersklasse U11 angetreten sind, bedeutete dies, dass sie sich jeweils zehn Gegnern im Gefecht stellen mussten. Und Zaid Abu Obaid konnte souverän neun Gefechte für sich entscheiden. Der Kaufbeurer verlor nur einen Kampf mit 3:5 Punkten gegen den Gröbenzeller Fechter Mattis Bürgel. Zaid Abu Obaid belegte damit in der Gesamtwertung den ersten Platz.

Auch Yassin Rawash stellte sein Können unter Beweis und verließ die Planche mit acht gewonnen Gefechten. Damit belegte er hinter seinem Vereinskameraden den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Und Rakan Abu Obaid, der noch im jüngeren Jahrgang U11 fechtet, blieb in sechs Gefechte siegreich. Er lieferte sich gegen den Gröbenzeller Bürgel ein spannendes Duell, das nach drei Minuten mit einem Trefferstand von 1:1 in die Verlängerung ging. In der behielt der Kaufbeurer Fechter die Oberhand, siegte 2:1 und belegte in der Endabrechnung einen sehr guten vierten Platz.

Neuer Kampfrichter des TVK

Begleitet wurden die Kaufbeurer Fechter vom TVK-Kampfrichter Maximilian Med. Dieser hatte erst im vergangenen Herbst erfolgreich seine Prüfung zum Obmann E-Schein Degen abgelegt, jurierte souverän und sammelte erste Erfahrungen als Kampfrichter.

Susanne Schiller, Abteilungsleiterin Fechten des TV Kaufbeuren, sieht das Konzept bestärkt, dass mit der Fecht-Kids Gruppe für die fünf bis achtjährigen Kinder eine hervorragende Nachwuchsförderung für die Fechtabteilung etabliert wurde. In der werden die entscheidenden Grundlagen für spätere Turniererfolge gelegt.

Die Brüder Abu Obaid und Yassin Rawash hatten dort vor drei Jahren ihre ersten Fechtschritte gelernt.