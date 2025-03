Die weite Welt der Schneekugeln

Ab sofort zeigt die Erlebnisausstellung im Haus der Gablonzer Industrie in Neugablonz viele Schneekugeln. In einer eigenen Abteilung ist eine große Vielfalt von Exemplaren mit nostalgischen und modernen Motiven ausgestellt. Die liebevoll gestalteten Schneegestöber sind als Sammlerobjekte und besondere Geschenkideen begehrt.

Nach dem Erfolg der Sonderausstellung „Heimat unter Glas“ im vergangenen Jahr habe das große Interesse an Schneekugeln angehalten, berichtet Thomas Nölle, der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Gablonzer Industrie, der die Erlebnisausstellung betreibt. So sei die Idee zu einer dauerhaften Schneekugelausstellung entstanden, die gemeinsam mit dem Neugablonzer Hersteller Walter und Prediger realisiert wurde. Dort werden die Sammlerobjekte nach wie vor in kleinteiliger Handarbeit gefertigt - samt geheimer Produktionsschritte, durch die der „Schnee“ in die Kugeln erst rieseln kann.

150 verschiedene Schneekugeln sind zu sehen, darunter auch seltene Sammlerstücke

Die neue Abteilung in der Erlebnisausstellung zeigt in acht Vitrinen mehr als 150 verschiedene Schneekugeln. Die Motive reichen von Märchen und Hobbys über Alpines und Trachten bis hin zu Liebe und Freundschaft. Festliche, österliche oder weihnachtliche Kugeln sind ebenso ausgestellt wie winterliche Darstellungen und seltene Sammlerstücke. Einige der gezeigten Schneekugelvariationen können auch im Ausstellungsshop erworben werden.

Wann ist die Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie geöffnet

Die Ausstellung im Haus der Gablonzer Industrie in Neugablonz (Neue Zeile 11) ist montags bis freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Die dort derzeit laufende Sonderausstellung „Genesis“ wird um zehn Tage verlängert. Die Schau von Anne Menzel (Schmuckdesign) und Fredi Scholze (Fotografie), die die Herstellung eines Schmuckstücks aus Glas dokumentiert, ist noch bis einschließlich Dienstag, 25. März, zu sehen.

Langer Ausstellungsabend mit Künstlerführung am Freitag, 21. März

Am Freitag, 21. März, ist das Haus nicht nur am Vormittag, sondern zusätzlich auch von 17 Uhr bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Anschließend findet eine Künstlerführung durch die Sonderausstellung statt. Anne Menzel zeigt von 17 Uhr bis 19 Uhr in ihrer Werkstatt, wie Glasperlen bei etwa 1000 Grad am offenen Lampenfeuer entstehen. Dabei lässt sich die Künstlerin nicht nur auf die Finger schauen, sondern beantwortet auch Fragen zu ihrer Arbeit. Die Teilnehmerzahl bei der abendlichen Führung ist begrenzt, daher wird um vorherige Anmeldung unter info@erlebnisausstellung.info gebeten.