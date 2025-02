Weiter Verspätung bei neuen Kaufbeurer Bahnhalten

Wenn alles wie geplant gelaufen wäre, dann hätte Kaufbeuren inzwischen einen „Hauptbahnhof“ und zwei Haltepunkte an der Bahnstrecke zwischen Buchloe und Kempten/Füssen. Doch die Realisierung der geplanten Zustiegsmöglichkeiten im Haken entlang der Buronstraße und an der Josefsthaler Brücke zwischen Neugablonz und Leinau hat sich immer wieder verschoben. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde nun die Mittel der Stadt für den Neugablonzer Bahnhalt - wie viele weitere Investitionen - in die nächsten Jahre verschoben. Was bedeutet das für die Bahnkunden in und um Kaufbeuren?

Der Bau der neuen Haltestellen ist vor allem Sache der Bahn und des Freistaats

Die Errichtung des neuen Bahnhalts bei Neugablonz sei in erster Linie Sache der Deutschen Bahn und des Freistaats Bayern, erläutert Svenja Moller von der Pressestelle der Stadt. Kaufbeuren und die Umlandgemeinden sind aber für den Bau von Parkplätzen und Fahrradabstellplätzen an der neuen Haltestelle sowie für die Anbindung an den Busverkehr zuständig. Im städtischen Haushalt für 2025 seien nach wie vor Mittel vorgesehen, um mit den Planungen für diese Park-and-Ride-Anlage zu beginnen. Die Investitionsmittel für die Bauausführung seien aber nun in die Zukunft verschoben worden, „da der Zeitpunkt der Realisierung noch nicht feststeht“, sagt Moller.

Die Stadt Kaufbeuren muss für Parkplätze und Bushaltestellen sorgen

Die für die Infrastruktur rund um den Bahnhalt erforderlichen Grundstücke auf Kaufbeurer Flur habe die Stadt inzwischen erworben. Ursprünglich war auch geplant, den Geh- und Radweg entlang der Josefsthaler Straße auszubauen, um den künftigen Bahnhalt besser anzubinden. Dies sei aber für die Realisierung des Projekts „nicht zwingend erforderlich“ und werde mit Blick auf die Haushaltslage wohl auch so schnell nicht realisiert werden können, heißt es von der Stadt.

Wann könnte es mit den Bauarbeiten losgehen?

Die Deutsche Bahn (DB) bestätigt, dass die Planungen für den Halt in Neugablonz weiterhin laufen. Momentan befinde man sich in der Phase der Vorplanung. Wann tatsächlich neue Bahnsteige entlang der Gleise gebaut werden, sei aber noch offen. Der Start der Arbeiten sei abhängig davon, wann die Bahnstrecke gesperrt werden kann, ohne allzu große Beeinträchtigungen des Fahrplans zu erzeugen, „sowie von den weiteren Abstimmungen mit der Stadt“, teilt eine Bahn-Sprecherin mit.

Am Bahnhalt Haken ist nur ein „provisorisches Minimum“ an Infrastruktur geplant

Auch den Haltepunkt im Haken hätten Bahn und Freistaat weiterhin im Blick. Für dieses Projekt sei die Planung sogar schon weiter fortgeschritten, und es werde an den Unterlagen gearbeitet, die dann zur Genehmigung bei den Behörden eingereicht werden können. Wann dort die Bagger rollen könnten, dazu macht die DB aber ebenfalls keine konkreten Angaben. Die Baumaßnahmen der Kommune im Umfeld des künftigen Bahnhaltes Haken „werden sich auf ein provisorisches Minimum in Form einer Bushaltestelle und einiger Fahrradabstellplätze beschränken müssen“, teilt die Stadt mit.