„Optimierte Linie 9“ in Kaufbeuren: Im Stundentakt vom Bahnhof über die Altstadt nach Neugablonz

Zum Start ins neue Schuljahr weist die Stadt Kaufbeuren in einer Pressemitteilung auf die „optimierte Linie 9“ hin. Im Stundentakt verbindet sie den Bahnhof und die Altstadt von Kaufbeuren via Gewerbe- und Innovapark mit dem Zentrum von Neugablonz.

Linienverkehr in Kaufbeuren: Für wen ein Umstieg sinnvoll sein kann

Für Personen, die von Zentrum zu Zentrum möchten, kann bei vollen Bussen auf den Linien 11, 12 und 13 ein Umstieg sinnvoll sein, da sich die Fahrzeit auf den einzelnen Linien kaum unterscheidet. Die Linie 9 fährt tagsüber stündlich, morgens sogar im Halbstundentakt. Details zur Fahrstrecke sowie die Abfahrtszeiten sind zu finden in den Fahrplanheften sowie im Internet unter vg-kirchweihtal.de/.

Das sind die neuen Öffnungszeiten am Plärrer

Das Servicezentrum Verkehr am Plärrer teilt zudem mit, dass ab Montag, 1. September, neue Öffnungszeiten gelten. Der Schalter ist künftig von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet. Für telefonische Anfragen wie zum Beispiel die Buchung von Linientaxi-Fahrten ist das Servicezentrum unter der Rufnummer 08341/438606-0 ab 1. September, von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und zusätzlich am Samstag von 10 bis 14 Uhr erreichbar.