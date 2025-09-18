Volleyball: Neue Liga, neuer Coach, neues Ziel

Die Frauenmannschaft des SV Mauerstetten hat eine wilde Zeit hinter sich: Unter Trainer Jürgen Malter waren die Volleyballerinnen von der Bayernliga in die Bezirksliga zweimal hintereinander abgestiegen – voriges Jahr wurden sie aber ungeschlagen Meister und steigen damit in die Landesliga auf. Nun ist Martin Wagner neuer Coach. Der 47-jährige zweifache Vater kam vor rund 20 Jahren aus Hessen in das Allgäu, ist B-Lizenz-Inhaber und hat als Co-Trainer beim SVM sowie als Coach bei den Lechrain Volleys gearbeitet. Vor dem ersten Vorbereitungsturnier seines Teams erklärt der Buchloer seine Ziele.

