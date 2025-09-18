Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Neue Liga, neuer Coach, neues Ziel: Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten starten mit ihrem neuen Trainer Martin Wagner in die Vorbereitung.

Vorbereitungsturnier beim SV Mauerstetten

Volleyball: Neue Liga, neuer Coach, neues Ziel

Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten starten mit ihrem neuen Trainer Martin Wagner in die Vorbereitung.
Von Markus Frobenius
    • |
    • |
    • |
    Die junge Mannschaft des SV Mauerstetten mit ihrem neuen Trainer Martin Wagner tritt heuer wieder in der Landesliga an.
    Die junge Mannschaft des SV Mauerstetten mit ihrem neuen Trainer Martin Wagner tritt heuer wieder in der Landesliga an. Foto: SVM

    Die Frauenmannschaft des SV Mauerstetten hat eine wilde Zeit hinter sich: Unter Trainer Jürgen Malter waren die Volleyballerinnen von der Bayernliga in die Bezirksliga zweimal hintereinander abgestiegen – voriges Jahr wurden sie aber ungeschlagen Meister und steigen damit in die Landesliga auf. Nun ist Martin Wagner neuer Coach. Der 47-jährige zweifache Vater kam vor rund 20 Jahren aus Hessen in das Allgäu, ist B-Lizenz-Inhaber und hat als Co-Trainer beim SVM sowie als Coach bei den Lechrain Volleys gearbeitet. Vor dem ersten Vorbereitungsturnier seines Teams erklärt der Buchloer seine Ziele.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden