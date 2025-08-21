Diese PV-Anlage im Allgäu liefert Ökostrom für 1800 Haushalte – theoretisch

Das Kommunalunternehmen VWEW-Energie baut die Sonnenkraft in seinem Energie-Mix massiv aus. Bei Brandeln im Aschtal am Westrand der Stadt nimmt der Stromversorger demnächst eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 6,9 Megawatt in Betrieb. Rechnerisch können damit nach Unternehmensangaben 1800 Vierpersonenhaushalte versorgt werden.

PV-Anlage bei Brandeln soll noch im August ans Netz gehen

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit „optimierter Ost-West-Ausrichtung“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, entsteht derzeit auf einem bisher landwirtschaftlich genutzten mehr als fünf Hektar großen Flurstück. Wie VWEW Energie, ein Tochterunternehmen der Stadt Kaufbeuren, mitteilt, sollen die Module noch im August ans Netz gehen.

Diesem Schritt ging eine lange Planungsphase voraus, unter anderem mussten etliche planungsrechtliche Fragen beantwortet werden und die fünf kommunalen Eigentümer ihre Zustimmung erteilen. Als die Pläne im März 2022 im Rathaus vorgestellt wurden, ging man noch von einer Fertigstellung Ende 2023 aus.

1600 Tonnen des Klimakillers CO₂ könnten pro Jahr gespart werden

„Schon ab August wird die Anlage ihre Leistung ins Netz einspeisen“, berichtet VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz. Statt mit Strom aus importiertem Gas oder Kohle können mit der dort erzeugten Strommenge rechnerisch mehr als 1800 Haushalte mit Ökostrom beliefert werden, so die Kalkulation.

Damit spare die Freiflächenanlage etwa 1600 Tonnen CO₂ pro Jahr. „Mit der VWEW machen wir Energiewende vor Ort“, so Bürgermeister Oliver Schill, den Fritz an Ort und Stelle über den Stand der Arbeiten informierte. „Die Anlage in Brandeln ist ein Gewinn für Klima und Natur – und ein starkes Signal, dass Kaufbeuren Verantwortung übernimmt.“

Bürger sollen sich beteiligen können

Wie geplant, soll es auch die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung geben. Details dazu wurden noch nicht veröffentlicht. VWEW-Energie kündigt an, ab November dieses Jahres breit darüber zu informieren. Neben dem Klimaschutz soll das Projekt laut Fritz auch einen ökologischen Mehrwert bringen: Statt intensiver Nutzung werde die Fläche künftig extensiv bewirtschaftet – und so zu einem wertvollen Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Durch die Beweidung mit Schafen unter den aufgeständerten Modulen profitiere zudem die Landwirtschaft.