Fahrradständer an Kaufbeurer Gymnasium – für so viele Räder wird gebaut

Am Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren entstehen derzeit neue, überdachte Fahrradständer. Sie sind an der Südseite der Schule angesiedelt, erreichbar über den Bleicherweg. Insgesamt sollen in diesem Bereich 168 Fahrräder unter den Überdachungen wettergeschützt Platz finden. Dies wird über entsprechende Module gelöst – 12 Module zu je 14 Fahrradbügeln.

Ein Fahrradständer-Modul kommt erst mal probeweise

Ein solches Modul wird erst einmal probeweise vor Ort installiert, um zu prüfen, ob es den Anforderungen entspricht, gibt die Stadt Kaufbeuren auf AZ-Nachfrage bekannt. Im März oder April sei dann vorgesehen, die restlichen Module zu installieren. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 15.000 Euro. Ein Modul kostet also 1.250 Euro.