Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Neuer Fossilienfund in Pforzen: Kommt das Besucherzentrum zur Hammerschmiede?

Grabungsstätte in Pforzen

Besucherzentrum zur Hammerschmiede: Schiebt der neueste Fund die Pläne an?

Der Abguss eines Urzeit-Baumes könnte in Pforzen unter Glas erlebbar werden. Doch der Bau des Museums ist ungewiss. Die Kommunalwahl spielt dabei eine Rolle.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Am Fundort des Menschenaffen Udo in Pforzen haben Paläontologen fossile Bäume entdeckt. In mühevoller Feinarbeit werden sie freigelegt.
    Am Fundort des Menschenaffen Udo in Pforzen haben Paläontologen fossile Bäume entdeckt. In mühevoller Feinarbeit werden sie freigelegt. Foto: Matthias Becker

    Nach dem nächsten außergewöhnlichen Fund in der Tongrube Hammerschmiede stellt sich die Frage: Wann kommt eigentlich das geplante Besucherzentrum zu der paläontologischen Grabungsstätte? Wie berichtet, legt das Grabungsteam um Professorin Madelaine Böhme von der Universität Tübingen derzeit zwei fossile Bäume frei. Der größere Stamm ist 5,10 Meter lang und könnte eine Esche sein. Anders als versteinerte Fossilien besteht er zu etwa 80 Prozent aus Sand und 20 Prozent aus feinen Holzsplittern, was eine vollständige Bergung unmöglich macht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden