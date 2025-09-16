20 Jahre „Kleiderladen“ in Neugablonz - ein Sozialprojekt geht mit der Mode

Die junge Frau schaut regelmäßig im Neugablonzer „Kleiderladen“ vorbei, bevor sie wieder nach Leipzig fährt. „Dort gibt es zwar auch Secondhandläden, aber nicht so etwas“, sagt die 26-Jährige Ostallgäuerin. „Die Auswahl ist wirklich riesig.“ Sie schätzt vor allem die netten Leute und den Nachhaltigkeitsaspekt. „Warum immer alles gleich wegschmeißen?“, fragt sie. Besser sei es, den Klamotten hier ein zweites Leben an und mit neuen Besitzern zu schenken. Als sie an der Kasse bezahlt, ist ihre Tragetasche voll. „Bis zum nächsten Mal“, ruft sie.

20 Jahre Kleiderladen: Wiedereröffnung und Geburtstagsfeier

Vor 20 Jahren nahm mit dem Kleiderladen etwas abseits des Neugablonzer Zentrums, im Gebäude des ehemaligen Möbelgeschäfts Jung eine Erfolgsgeschichte mit integrativem Ansatz ihren Lauf. Nach einer Renovierung feiert der Träger, der SKM Kaufbeuren-Ostallgäu, am Freitag, 19. September, dessen Geburtstag und Wiedereröffnung gleichermaßen.

Kleiderladen streift altes Image ab

Der Kleiderladen hat sein Image als rein soziales Projekt längst abgestreift. Heute kommen viele junge Leute in das Modegeschäft, weil sie die Auswahl abseits des Mainstreams und den Nachhaltigkeitsgedanken schätzen. „Man muss die Kleidung nicht nach einer Saison wegschmeißen“, sagt Projektleiter Jürgen Hofmacher, der meist auch an der Kasse steht und einen Großteil seiner Kundschaft kennt. Darunter seien zum Beispiel viele Schmuckfachschülerinnen. Aber eigentlich lasse sich das nicht eingrenzen.

Menschen jeden Alters stöbern in dem Verkaufsraum auf der Suche nach dem „Besonderen“. Deshalb lehnt der SKM auch den Begriff „Kleiderkammer“ ab, man sehe sich als Teil des Einzelhandels. Aber: „Das Warenangebot richtet sich vor allem an Menschen mit schmalem Geldbeutel“, sagt die Vorsitzende des SKM, Monika Bürger.

Große Unterstützung vom Vermieter in Neugablonz

Ursprünglich gefördert über das Programm „LOS“ (Lokales Kapital für soziale Zwecke) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesfamilienministeriums ergänzt der SKM (Katholischer Verband für soziale Dienste), der unter anderem auch die Wärmestube und den Gebrauchtmöbelmarkt Aufwind betreibt, damit sein soziales Angebot. Unterstützung bekommt der SKM dabei bis heute von Unternehmer Hans-Dieter Jung, in dessen ehemaligem Möbelhaus in der Bürgerstraße sich der Kleiderladen befindet.

Das Programm zum Jubiläum Die Wiedereröffnung des Kleiderladens in der Bürgerstraße 27 nach der Renovierung findet am Freitag, 19. September, statt. Das 20-jährige Bestehen wird dann mit folgendem Programm gefeiert: 14 bis 17 Uhr Musik und Bewirtung, 14 Uhr Ansprache von Oberbürgermeister Stefan Bosse, Fotowand, Upcycling-Stand, Spieleverkauf, Informationen über die Resteverwertung durch die Stephanus-Gemeinde.

Kontakt zu Kolleginnen und Kunden

Neben einer fest angestellten Frau packten sechs weitere Teilnehmerinnen, vorgeschlagen von der Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung für Arbeitssuchende, vor 20 Jahren erstmals mit an. Die Frauen im Alter von 22 bis 58 Jahren waren alle seit mehr als einem Jahr arbeitslos gewesen, damals nahmen sie als 1-Euro-Jobber an diesem Projekt teil. „Ihre Motivation für die Teilnahme am Projekt lag neben dem zusätzlichen Geld vor allem darin, eine sinnvolle Aufgabe zu haben, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen und Kontakt zu Kolleginnen und Kunden zu finden“, so SKM-Geschäftsführerin Gabriele Boscariol.

SKM: Verkaufserlös deckt die Unkosten

Das Konzept hat sich im Prinzip bis heute nicht geändert. Kleidungsstücke und Accessoires, die als Spenden abgegeben werden und oft auch vor die Tür gestellt werden, müssen sortiert und neu präsentiert werden. Neben gebrauchter Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, Textilien aller Art und Schuhen finden sich in den Regalen Taschen, Modeschmuck, Wolle und Stoffe. Überschüssige Teile werden an andere caritative Organisationen weitergegeben. Kein Teil werde an gewerbliche Händler verkauft, betont der SKM .Der Verkaufserlös decke die Unkosten des Projektes und unterstütze die weiteren sozialen Zwecke des Vereins.

„Das Arbeitsprojekt bietet den Teilnehmenden ein Arbeitsangebot, dass sich eng an die Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes anlehnt“, sagt der zweite Vorsitzende des SKM, Dr. Andreas Rhein. Daneben stehe auch der Spaß am Kontakt zu Kunden und Kolleginnen im Vordergrund. Inzwischen gehen laut SKM pro Jahr rund 200.000 gebrauchte Teile über den Ladentisch, die ansonsten als Textilmüll geendet hätten. „Damit ist dieses Projekt auch ein Beitrag zu aktivem Umweltschutz und zu nachhaltigem Umgang mit unseren Ressourcen“, so Rhein.