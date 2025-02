Büffeln statt boxen beim BCK

Beim Boxen sind Ring- und Punktrichter unerlässlich: Die einen sollen dafür sorgen, dass es im Ring fair zugeht und die Boxer gesund bleiben, die anderen, dass die Ergebnisse der Kämpfe nachvollziehbar und leistungsgerecht sind. „Darüber habe ich die Teilnehmer aufgeklärt“, berichtet Alexander Darbisch von zwei Lehrgängen, die der Kaufbeurer als bayerischer Kampfrichterobmann geleitet hatte. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird derzeit akkurat vom Deutschen Boxverband (DBV) eingefordert, denn am 1. März steht eine wegweisende Entscheidung an.

World Boxing kann Zuschlag für das olympische Boxturnier bekommen

An dem Datum findet ein Kongress statt, bei oder nach dem das IOC entscheidet, wer künftig die Boxturniere bei den Olympischen Spielen veranstaltet. Das war früher die IBA (zuvor AIBA). Die aber wurde vom IOC suspendiert, weil die Entscheidungsprozesse im Verband und die Ergebnisfindung bei Kämpfen suspekt gewesen sei. Aufgrund dessen organisierte das IOC die olympischen Turniere zuletzt selbst. Doch deshalb und weil Boxen als olympische Disziplin auf der Kippe steht, haben verschiedene Landesverbände World Boxing (WB) gegründet – und dessen Zulassung steht auf dem Kongress an. Der DBV ist Mitglied im WB – und mit ihm fast 70 weitere nationale Boxverbände.

Boxverband mit ethischer Ausrichtung

Nicht nur diese Anzahl, sondern auch die Integrität des WB sind mitentscheidend. Deshalb stehen derzeit auch die Kampfrichter auf dem Prüfstand – und Darbisch muss auf seinen turnusgemäßen Lehrgängen Grundsätzliches vortragen: „Es geht auch um Korruption und um Neutralität. Kampfrichter sollten sich nicht von Trainern beeinflussen lassen oder zu eng mit Boxern befreundet sein“, erzählt Darbisch. Das seien momentan wichtige Themen, die er auf den Lehrgängen betont habe.

In Kaufbeuren waren knapp 30 Kampfrichter gewesen, darunter auch Roman Slobodyanikov in dreifacher Funktion: Als gastgebender Vereinsvorsitzender des Boxclub Kaufbeuren, als Bezirksobmann beim Bayerischen Boxsport-Verband und „weil ich selbst Kampf- und Punktrichter bin“.

Mehr Gesundheitsschutz für Boxer

Zu den Änderungen, die WB einführt, gehören auch neue Gewichtsklassen, Kopfschutz für alle Boxklassen außer bei den Männern und, dass in allen Gewichtsklassen ab der Jugend 65 Kilo stärker gepolsterte Boxhandschuhe getragen werden müssen. „Das dient dem Schutz der Boxer“, erklärt Slobodyanikov. Die Gesundheit der Sportler sei WB ebenfalls ein großes Anliegen. Und um den Kampfrichtern zu veranschaulichen, wie es gehen oder nicht gehen soll, wurden auch noch Fallbeispiele angeschaut, berichtet Darbisch.

Bei seinen Vorträgen im mittelfränkischen Weißenburg und Kaufbeuren hatte der Kampfrichterobmann knapp 50 Teilnehmer – womit er fast alle der derzeit 53 bayerischen Kampfrichter unterrichtet hat. „Fünf haben 2024 altersbedingt aufgehört. Und es dauert Jahre, bis neue Kampfrichter aufgebaut sind“, erzählt Darbisch. Denn der Nachwuchs muss über lokale und regionalen Meisterschaften zu nationalen Titelkämpfen herangeführt werden – bis er dann wie Darbisch international im oder am Ring stehen darf.

BCK richtet bayerische Meisterschaft aus

Slobodyanikov wiederum hat sich den Vortrag zweimal angehört: „An dem Wochenende habe ich meine Kollegen öfter gesehen als meine Frau und die Kinder.“ Dabei gebe es auch für den Boxclub Kaufbeuren gerade viel zu tun: Der BCK richtet am 29. und 30. März nach den Regeln von WB die bayerische Meisterschaft aus, erzählt Slobodyanikov stolz: „Denn seit über 20 Jahren waren keine ,Bayerischen’ mehr im Allgäu.“