Über die Integrationsklasse bis zum Studium

In einer neuen Integrationsklasse sollen junge Menschen mit Migrationshintergrund in Kaufbeuren gezielt auf den Einstieg in die Fach- oder Berufsoberschule vorbereitet werden. Der erfolgreiche Abschluss der FOS/BOS ermöglicht je nach Abschluss (Fachabitur oder allgemeines Abitur) ein Studium an Hochschulen und Universitäten. Das Angebot richtet sich an aus dem Ausland (auch EU und Osteuropa) zugezogene Jugendliche und junge Erwachsene mit nicht deutscher Muttersprache, die einen höheren Schulabschluss anstreben.

Der Besuch der Integrationsvorklasse ist auch für Interessenten möglich, die bereits einen anerkannten Berufsabschluss haben. Der weitere Weg führt dann über die Berufsoberschule. Durch den erfolgreichen Besuch der einjährigen Integrationsvorklasse kann der mittlere Schulabschluss erworben werden. In der Integrationsvorklasse stehen vor allem die Förderung der deutschen Sprache sowie die Vermittlung fachlicher und methodischer Kompetenzen im Mittelpunkt.

Intensiver Deutschunterricht ist ein Teil des Integrationsklassen-Konzepts

„Wir wollen motivierten jungen Menschen mit Migrationshintergrund den Weg zu einer erfolgreichen schulischen und beruflichen Zukunft in Deutschland ebnen“, erklärt Schulleiter Björn Mellies in einer Pressemitteilung. Neben intensivem Deutschunterricht werden auch grundlegende Kenntnisse in den Fächern Mathematik und Englisch sowie Geschichte/Politik und Gesellschaft und Naturwissenschaften vermittelt. Mit dem Übertritt in die reguläre Vorklasse oder die 11. Jahrgangsstufe erfolgt der Unterricht in den Profilfächern einer der vier Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen, Technik oder Wirtschaft und Verwaltung.

Der Unterricht soll auch Orientierung in der neuen Heimat geben

„Nicht selten ist der Weg nach Bayern zudem mit einer Fluchtgeschichte verknüpft, was im Unterricht ebenso wie das oftmals gegebene Bedürfnis der jungen Menschen nach Orientierung in ihrer neuen Heimat Berücksichtigung finden muss“, betont der Schulleiter. Die Integrationsvorklasse steht Jugendlichen offen, die eine dem mittleren Bildungsabschluss vergleichbare Vorbildung haben und anstreben, die Fachhochschulreife oder Hochschulreife zu erlangen.

Welche Voraussetzungen Interessierte erfüllen müssen

Eine zentrale Aufnahmevoraussetzung ist, dass sich Interessenten maximal 48 Monate in einem Land mit der Amtssprache Deutsch aufgehalten haben. Interessierte können sich noch bis Freitag, 28. Februar, an der Staatlichen FOS/BOS Kaufbeuren bewerben. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage der Schule. „Unsere Schule leistet damit einen wichtigen Beitrag, das Potenzial zugezogener Jugendlicher zu erschließen und diese auf dem Weg an eine Hochschule oder in eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung zu unterstützen“, so Schulleiter Mellies abschließend.