Mehr Kitaplätze für Kaufbeuren – neues Kinderhaus öffnet seine Türen

Nach gut zweijähriger Bauzeit wurde am vergangenen Samstag (18. Oktober) das neue Kinderhaus am Freibad in Neugablonz feierlich eröffnet. Zur offiziellen Zeremonie am Vormittag waren zahlreiche geladene Gäste erschienen. Oberbürgermeister Stefan Bosse, Referatsleiterin Cornelia Otto und Vertreter des Architekturbüros würdigten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Neubaus für die Stadt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Kindern des Horts.

Ab 14 Uhr öffnete das Kinderhaus dann seine Türen für die Öffentlichkeit. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über das pädagogische Konzept zu informieren.

Stadt investiert 9,8 Millionen Euro

Die Stadt Kaufbeuren investierte rund 9,8 Millionen Euro in das Projekt, das neben dem Kinderhaus auch einen Ersatzbau für die DLRG umfasst. Dank einer Förderung der Regierung von Schwaben in Höhe von 3,3 Millionen Euro konnte der Kostenrahmen eingehalten werden.

Haus ist vollständig barrierefrei

Das neue Haus bietet auf 952 Quadratmetern Hauptnutzfläche Platz für 150 Kinder in drei Krippen-, zwei Kindergarten- und zwei Hortgruppen. Es ist vollständig barrierefrei und verfügt über zahlreiche Funktionsräume wie Bistro, Mehrzweckraum, Küche, Therapieraum und Werkraum. Der Garten mit altersgerechten Spielplätzen sowie die Dachterrassen laden künftig zum Spielen und Toben an der frischen Luft ein.

Das Team aus 30 Fach- und Ergänzungskräften sowie zwei Auszubildenden kümmert sich um die Kleinen. Besonderen Wert legt die Einrichtung auf eine aktive Elternbeteiligung – unter anderem durch einen Elternbeirat, regelmäßige Kinder- und Elternbefragungen sowie die Nutzung der Kita-App.

Alle Plätze sind schon ausgebucht

Bereits zum Start sind nach Angaben der Stadtverwaltung alle Kindergarten- und Hortplätze belegt, lediglich in der Kinderkrippe stehen noch vereinzelt Restplätze zur Verfügung. Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2026/27 erfolgt wie gewohnt zentral über das Kita-Platz-Programm der Stadt.