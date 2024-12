Interkulturelles Programm für Engagierte im Ostallgäu

Das Team der Kommunalen Integration des Landratsamtes Ostallgäu hat sein neues Veranstaltungsprogramm für Januar bis Juli 2025 veröffentlicht. Es richtet sich sowohl an ehrenamtlich Engagierte, Fachkräfte als auch direkt an Zugewanderte und bietet vielfältige Veranstaltungen.

Interkulturelle Programm: Ein Film zum Auftakt

Zum Auftakt gibt es eine Filmvorführung. Am Donnerstag, 23. Januar, lädt die Kommunale Integration alle Interessierten in die Filmburg Marktoberdorf ein, um den Film „Tatami“ zu sehen. Der Film, inspiriert von realen iranischen Sportlern, gewährt einen intensiven Einblick in die Lebensrealitäten und Herausforderungen von Menschen im Exil.

Ein Online-Seminar im Februar richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern und Familien arbeiten. Referentin Rihab Chaabane vermittelt praxisorientierte Ansätze zu Inklusion und Vielfalt in der Erziehung.

Austausch bei zwei Stammtischen

In einer lockeren Atmosphäre können sich Ehrenamtliche bei zwei Stammtischen mit dem Team der Kommunalen Integration, dem Leiter der Ausländerbehörde und anderen relevanten Institutionen austauschen. Erster Termin ist am Donnerstag, 27. März, im Landratsamt. Dort können Ehrenamtliche mit Vertretern des Sozialamts und Jobcenters ins Gespräch kommen. Der zweite Stammtisch am Donnerstag, 17. Juli, wird von der Flüchtlingsberaterin der Diakonie Allgäu begleitet.

Ein weiterer Punkt im Programm ist die Informationsveranstaltung zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen, die am Donnerstag, 3. April, stattfindet.

Coaching für Ehrenamtliche im Ostallgäu

Ein weiteres Angebot ist das Programm „Stark im Ehrenamt“, das speziell für Ehrenamtliche konzipiert wurde. Dabei haben Freiwillige die Möglichkeit, mit einer Coachin über die Herausforderungen ihrer Tätigkeit zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die individuellen Supervisionstermine können jederzeit vereinbart werden. (de)

Hier gibt es weitere Informationen

Weitere Informationen sind in der Integreat App Ostallgäu unter www.integreat.app/ostallgaeu à Veranstaltungen zu finden. Anmeldungen an das Team der Kommunalen Integration per E-Mail unter integration@lra-oal.bayern.de oder unter den Telefonnummern 08342 911-794/-194.