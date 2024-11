Überraschung: Dieser neue Joker spielt schon am Freitag für den ESVK

Neuzugang für den ESV Kaufbeuren in der Deutschland-Cup-Pause: Bereits am Freitag im Derby gegen Landshut (Bully 19:30 Uhr) wird der 18-jährige Nick Maul für den DEL2-Klub spielberechtigt sein. Maul kommt eigentlich aus der Red Bull Akademie in Salzburg, er stand zuletzt aber auch für Red Bull München auf dem Eis. In Kaufbeuren soll der U-Nationalspieler nun Eiszeit sammeln, um somit bestmöglich für die nahende U20-Weltmeisterschaft gerüstet zu sein.

ESVK-Manager Michael Kreitl beschrieb den Stürmer als „Top-Talent“ und „guten Schlittschuhläufer“. Man sei stetig mit München über Spieler im Gespräch, so Kreitl. Maul ist am Mittwoch in der Wertachstadt angekommen und hat bereits eine erste Übungseinheit mit dem Zweitligisten absolviert.

4 Assists erzielte Nick Maul in der laufenden Saison für die RB Hockey Juniors in der Alps Hockey League

Der gebürtige Deggendorfer wird von München mit einer Förderlizenz für Kaufbeuren ausgestattet und bei den Jokern die Rückennummer 14 tragen.