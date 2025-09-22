Icon Menü
Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner wird Vize-Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern

Neuwahlen

Markus Barnsteiner zum stellvertretenden Vorsitzenden des bayerischen Feuerwehrverbandes gewählt

Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner übernimmt ein weiteres Ehrenamt und steht nun mit an der Spitze von 960.000 Feuerwehrleuten im Freistaat.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner hat nun ein weiteres wichtiges Ehrenamt übernommen: Er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gewählt.
    Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner hat nun ein weiteres wichtiges Ehrenamt übernommen: Er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gewählt. Foto: Andreas Filke (Archivbild)

    Der Landesfeuerwehrverband Bayern vertritt nach eigenen Angaben rund 960.000 Menschen im Freistaat – von aktiven Feuerwehrleuten, über Kinder und Jugendliche in den Nachwuchsorganisationen bis hin zu Vereinsmitgliedern und ehemaligen Kameradinnen und Kameraden. Mit der Novellierung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes ist der Verband auch offizieller Ansprechpartner für die staatlichen Stellen.

    Markus Barnsteiner führt bereits den Bezirksfeuerwehrverband Schwaben

    Bei der jüngsten Delegiertenversammlung mit über 300 stimmberechtigten Feuerwehrführungskräften aus ganz Bayern wurde nun auch ein Ostallgäuer in die Verbandsführung gewählt. Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, oberster Feuerwehrmann im Landkreis, ist in den kommenden sechs Jahren stellvertretender Vorsitzender. Der Germaringer ist bereits Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben.

    Der Erste Vorsitzende war heuer Schirmherr des Tänzelfestes

    Barnsteiners Kollege als weiterer Vize des bayerischen Verbandes ist Jürgen Kohl, Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberpfalz. Als Landesvorsitzender im Amt bestätigt wurde Johann Eitzenberger. Der Ehrenkreisbrandrat aus Garmisch-Partenkirchen war heuer Schirmherr des Kaufbeurer Tänzelfestes.

