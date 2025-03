Darum hatten die Ostallgäuer Feuerwehren so viele Einsätze wie nie zuvor in einem Jahr

Jedes Jahr werden die Einsatzzahlen der 93 Feuerwehren mit fast 5500 Dienstleistenden im Landkreis nach oben korrigiert, das war der Kommandanten-Dienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV Ostallgäu) zu entnehmen.

Der Vorsitzende, Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, präsentierte die Statistik von 2024. Insgesamt wurden bei 2739 Einsätzen über 61.000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 1483 Einsätze, waren technische Hilfeleistungen.

Starkregen mit 76 Litern je Quadratmeter in 30 Minuten in Marktoberdorf

Neben den „üblichen“ Alarmierungen - Verkehrsunfälle, First Responder-Einsätze, Wohnungsöffnungen, Ölunfälle, Tierrettungen und vieles mehr - lassen vor allem die Unwetterereignisse die Zahlen in die Höhe schnellen. So waren vom 31. Mai bis 2. Juni im mittleren und nördlichen Landkreis 800 Einsatzkräfte von 35 Feuerwehren zur Eingrenzung oder Beseitigung von Hochwasserschäden beschäftigt. Landkreisübergreifend wurden sechs Feuerwehren mit 70 Leuten in das besonders betroffene Babenhausen geschickt.

Am 12./13. Juni sorgte extremer Starkregen mit 76 Litern je Quadratmeter innerhalb von 30 Minuten für Einsatzschwerpunkte mit vollgelaufenen Kellern in der Stadt Marktoberdorf, Unterthingau, Kraftisried und Osterzell, teilweise mit überörtlichen Kräften aus Obergünzburg, Günzach, Buchloe, Obergermaringen, Wald und Lengenwang sowie dem THW Kaufbeuren.

Icon Vergrößern Verabschiedet wurde Kreisbrandmeister Manuel Weigl (Mitte) nach siebenjähriger Tätigkeit bei der Kreisbrandinspektion. In dieser Zeit hat er neue Konzepte in die Atemschutz-Ausbildung eingebracht und war darüber hinaus Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen. Es dankten ihm dafür Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und stellvertretende Landrätin Angelika Schorer. Foto: Hans Pfefferle Icon Schließen Schließen Verabschiedet wurde Kreisbrandmeister Manuel Weigl (Mitte) nach siebenjähriger Tätigkeit bei der Kreisbrandinspektion. In dieser Zeit hat er neue Konzepte in die Atemschutz-Ausbildung eingebracht und war darüber hinaus Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen. Es dankten ihm dafür Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und stellvertretende Landrätin Angelika Schorer. Foto: Hans Pfefferle

Acht Groß-, 47 Mittel- und 93 Kleinbrände mit anschließender Brandschutznachschau hielten die Wehrleute auf Trab, hinzu kommt rechnerisch jeden Tag ein Fehlalarm, vorwiegend ausgelöst durch Brandmeldeanlagen. Besonders stolz sind die Ehrenamtlichen, dass 482 Personen bei Einsätzen gerettet, versorgt und betreut wurden.

Stellvertretende Landrätin Angelika Schorer würdigte die Einsatzleistungsbereitschaft der Feuerwehren auch in schwierigen Situationen. Der Landkreis halte neben seinen Pflichtausgaben an der zusätzlichen freiwilligen Förderung des Feuerwehrwesens fest, sagte sie. Ihr Dank galt den in Rekordzahl anwesenden Kommandanten als wichtige Pfeiler im Ort: „Euer Engagement ist lohnend und motiviert die Leute und die Jugend“. Verdiente und langjährige Dienstleistende werden vom Freistaat mit einem Erholungswochenende in Bayrisch Gmain und vom Landkreis mit einer Schifffahrt auf dem Forggensee belohnt.

Auch der Landkreis Ostallgäu reagiert auf die steigenden Anforderungen

Den steigenden Anforderungen an die Einsatzbereitschaft geschuldet, werden künftig die Zuwendungsrichtlinien angepasst und die Fördersumme für den Bau von Feuerwehrhäusern oder deren Sanierung erhöht. Zur Kostensenkung ist in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium ein Pilotversuch für eine Sammelbestellung eines weitgehend einheitlichen Löschgruppenfahrzeuges „Bayern LF 10“ geplant.

Fördermittel sind auch für die digitale Nachrüstung der rund 600 Sirenen in den Gemeinden und der Beschaffung und Updates von Endgeräten vorgesehen, erklärte Florian Risse von der Taktisch Technischen Betriebsstelle (TTB Allgäu). Dadurch soll die Alarmierung verbessert werden. Ebenso zu diesem Thema stellte Fach-Kreisbrandmeister Mike Ledig den Führungskräften die Änderungen der Alamos-Zusatzalarmierung vor.

Vorgestellt hat sich der neue Chef der Marktoberdorfer Polizei, Hauptkommissar Klaus von der Wehd. Bereits bei seinem Amtsantritt war er beeindruckt von der Professionalität und guten Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften.

Jugend rückt bei den Feuerwehren im Ostallgäu verstärkt nach

Positives hatte auch Kreisjugendfeuerwehrwartin Michaela Schlayer zu berichten. So sind aktuell 584 Feuerwehranwärter von 12 bis 18 Jahren in 45 Jugendgruppen, mit steigender Tendenz, gelistet. Neun davon erhielten die Jugendflamme. An fünf Gruppen mit Acht- bis Elfjährigen wurde die Kinderflamme überreicht. Die Teams aus Kaltental, Waal und Füssen absolvierten die Jugendleistungsprüfung und die höchste Auszeichnung, die Deutsche Leistungsspange, wurde an Geisenried und Kaltental anlässlich des Kreisjugendfeuerwehrtages in Geisenried überreicht.

Aktuell erschienen ist die 30. Jubiläumsausgabe des KFV-Magazins „112 Grad“ mit einer Auflage von 11.000 Exemplaren. Am vierten Mai wird in Jengen die diesjährige Kreis-Floriansmesse gefeiert und zur Aktionswoche der Bayerischen Feuerwehren sind Veranstaltungen geplant.

Weitere Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.