Ostallgäuer schlägt mit Eisenstange auf Unbekannten ein

Waren ein Schlagring, ein Aschenbecher und eine Eisenstange im Spiel, als sich am Maifeiertag in Buchloe mehrere Männer gegenseitig angegriffen haben? Diese Frage steht bei einem Prozess vor dem Kaufbeurer Amtsgericht im Zentrum. Am Ende einer hitzigen Verhandlung, bei der die Richterin die Beteiligten mehrfach zurechtweisen muss, wird ein 44-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

