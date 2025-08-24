Icon Menü
Parken am Eisstadion Kaufbeuren: Wer darf auf den Parkplatz direkt am Stadion?

Platz für 80 Autos

Wer darf auf dem neuen Parkplatz am Kaufbeurer Eisstadion parken?

Neben dem Kaufbeurer Eisstadion gibt es einen neuen Parkplatz. Wer dort sein Auto abstellen darf und warum der ESVK inzwischen ein Stück Wald besitzt.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Der Parkplatz am Kaufbeurer Eisstadion wurde rechtzeitig vor Saisonbeginn fertiggestellt.
    Der Parkplatz am Kaufbeurer Eisstadion wurde rechtzeitig vor Saisonbeginn fertiggestellt. Foto: Felix Lang

    Rund ein Jahr ist es her, dass die angrenzende Wiese neben dem Kaufbeurer Eisstadion einer Schotterfläche gewichen ist. Anlässlich des Warrior Cups, ein Eishockey-Freundschaftsturniers, wurde der Rasen abgetragen - auf dem damals frischen Untergrund wurde das Bierzelt aufgebaut. Auch beim diesjährigen Warrior Cup soll dort ein Zelt stehen, den Rest des Jahres nutzt der ESV Kaufbeuren die Fläche inzwischen als Parkplatz.

