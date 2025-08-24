Wer darf auf dem neuen Parkplatz am Kaufbeurer Eisstadion parken?

Rund ein Jahr ist es her, dass die angrenzende Wiese neben dem Kaufbeurer Eisstadion einer Schotterfläche gewichen ist. Anlässlich des Warrior Cups, ein Eishockey-Freundschaftsturniers, wurde der Rasen abgetragen - auf dem damals frischen Untergrund wurde das Bierzelt aufgebaut. Auch beim diesjährigen Warrior Cup soll dort ein Zelt stehen, den Rest des Jahres nutzt der ESV Kaufbeuren die Fläche inzwischen als Parkplatz.
Platz für 80 Autos
