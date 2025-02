Patrick Reimer wird neuer Sportlicher Leiter beim ESVK

Personalcoup beim ESV Kaufbeuren aus der DEL2: Ab 1. Mai wird Patrick Reimer neuer Sportlicher Leiter bei den Jokern. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Reimer sagt: „Der ESVK liegt mir sehr am Herzen und ist der Verein, der es mir persönlich ermöglicht hat, eine tolle Eishockey-Karriere“ zu haben. Jetzt möchte er „etwas Zurückgeben“, erklärt der Mindelheimer, der sich zum Ziel gemacht hat, dass sein ESVK auch künftig in der DEL2 eine gute und wichtige Rolle spielt. Ein Exklusiv-Interview mit dem 42-Jährigen, in dem er Einblicke in seine Visionen und Pläne beim ESVK gibt, finden Sie hier.

ESVK-Gesellschafter Thomas Petrich nennt Reimer „eine tolle Persönlichkeit“ und spricht von einer „bestmöglichen Besetzung“. Passend zur Philosophie des ESVK sei Reimer zudem dem deutschen Eishockey-Nachwuchs sehr verbunden. Der ESVK hatte in den vergangenen Jahren immer wieder junge Akteure an die DEL2 oder DEL herangeführt und will diesen Weg also auch weiterhin gehen.

Patrick Reimer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Für Reimer ist es somit eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Der gebürtige Mindelheimer, der im Nachwuchs für Bad Wörishofen und Kaufbeuren aktiv war, spielte zu Beginn seiner Profi-Karriere bis 2004 für den ESVK in der damaligen zweiten Bundesliga. In den zwei Jahrzehnten danach reifte Reimer zu einer der prägendsten Figuren des deutschen Eishockeys in diesem Jahrtausend. Er absolvierte beeindruckende 1089 DEL-Spiele - für nur zwei Klubs, nämlich Düsseldorf und Nürnberg.

Er wurde unter anderem je drei Mal als Spieler und Stürmer des Jahres (2014, 2016, 2017) und als Spieler mit den meisten DEL-Toren und Assists (394 Tore, 465 Assists, insgesamt 859 Punkte) ausgezeichnet. Das deutsche Nationaltrikot trug er in 105 Länderspielen und stand unter anderem 2018 bei Olympia auf dem Eis, als Deutschland die Silbermedaille gewann. Der Kontakt zu seinem ESVK riss nie ganz ab. 2020, als die DEL wegen der Pandemie aussetzte, die DEL2 aber schon wieder aktiv war, absolvierte er nochmals einige wenige Spiele im Joker-Dress.

Reimer betreut seine U18-Nationalmannschaft noch bis zur WM

Vor rund zwei Jahren hat er seine aktive Spielerkarriere beendet - und eine Aufgabe beim DEB angenommen. Aktuell arbeitet er als U18-Bundestrainer und wird dies bis zur vom 23. April bis 3. Mai stattfindenden WM in den USA auch weiter tun. DEB-Sportdirektor Christian Künast sagte, er begrüße, dass Reimer „eine verantwortungsvolle Funktion beim ESV Kaufbeuren übernimmt.“ Es sei eines der Verbandsziele, deutsches Personal in entsprechende Positionen auf Vereinsebene zu bringen. Seine Arbeit bei der U18 des DEB lobte Künast: „Durch seine professionelle Herangehensweise“ habe er „vieles bewegt und auch menschlich unser ganzes Team mit seiner offenen Art bereichert.“

Die Verpflichtung von Reimer folgt nur rund eine Woche nach Bekanntwerden des Endes der Ära Michael Kreitl. Dieser ist aktuell Geschäftsführer und Sportlicher Leiter in Personalunion. Reimer kümmert sich ab Mai nun also um die sportlichen Belange, für das Kaufmännische ist ein Kreitl-Nachfolger noch nicht benannt worden.

