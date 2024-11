„Meiner Frau macht es Spaß, mich fahren zu sehen“

Zum dritten Mal in seiner Karriere ist Peter Banholzer Vizemeister in der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto geworden. Das Bemerkenswerte daran ist, dass der Blonhofener zwei Jahre zuvor – nach seiner zweiten Vizemeisterschaft – den Rücktritt erklärt hatte. Nun hat der 27-Jährige nach seiner Comeback-Saison in der S1 (450ccm) erneut den zweiten Platz erreicht – zum dritten Mal. Beim Abschlussrennen in Wittgenborn war auch sein Bruder Max dabei, der inzwischen nur noch Motocross (MX) fährt – wie es auch Peter voriges Jahr gemacht hat. Mit seinem jüngeren Bruder ist Peter Banholzer seit der Kindheit im Rennzirkus unterwegs und hat zwei seiner drei Vizeweltmeisterschaften mit der deutschen Mannschaft eingefahren. Wir haben mit Peter Banholzer über seinen Wiedereinstieg und sein scheinbares Abonnement auf Platz zwei gesprochen.

Was hat Sie wieder in die Internationale Deutsche Meisterschaft gebracht – die Sehnsucht nach mehr Benzingeruch...?

PETER BANHOLZER: Einerseits ja, andrerseits wollten viele Leute – unter anderem meine Frau und mein Schwager – dass ich doch wieder fahre, nachdem ich ja mit Luis (Janser, sein Stiefsohn, Anm. der Redaktion) eh immer auf den Rennen gewesen bin. Ich hatte natürlich auch ein sehr gutes Angebot von Team MH Motorräder. Die Entscheidung dauerte dann aber trotzdem noch ein paar Monate: Ich habe mich in der Zeit auf die Suche nach Sponsoren und Unterstützern gemacht, nachdem der Sport die letzten Jahre noch teurer geworden ist. Und dann habe ich auch einige sehr großzügige Sponsoren gefunden, wofür ich sehr dankbar bin, dass die das mitmachen.

...oder die saubereren Strecken als beim MX?

BANHOLZER: Auch, ja. Ich bin ja im Supermoto groß geworden und nicht ganz schlecht. Ich denke, die langen Freundschaften von klein auf mit anderen Fahrern spielen da auch eine Rolle. Außerdem habe ich super Leute um mich herum, und einen kleinen Fanclub, von dem der eine oder andere auch fährt.

...oder am Ende gar der Wunsch nach dem dritten Vizetitel?

BANHOLZER: Ganz klar: ein Platz weiter vorne.

Peter Banholzer (mit Kind) mit Eltern und seinem Fanclub. Foto: Team Banholzer

War nach Ihrem Comeback das Fahren anders als vorher?

BANHOLZER: Anfangs merkte man schon, dass es etwas langsamer war als Ende 2022. Eine Rolle spielt da natürlich auch das Bike, das sich verändert hat. Die ersten Trainings waren nicht ganz einfach, bis ich wieder das Gefühl dafür hatte. Aber nach und nach kam es wieder zurück und man sah es auch an den Ergebnissen – womit ich eigentlich anfangs nicht gerechnet habe, da das Fahrerfeld sehr stark besetzt ist.

Was hatten Sie denn erwartet?

BANHOLZER: Meine eigene Einschätzung war zunächst, dass die Plätze drei bis acht machbar sein sollten. Dass ich dann am Ende wieder um den Titel fahre, hatte keiner gedacht. Dies war und ist ohne meine ganzen Unterstützer überhaupt nicht möglich gewesen.

Jetzt also zum dritten Mal deutscher Vizemeister: Ist das ärgerlich oder überwiegt die Freude, das schon wieder geschafft zu haben?

BANHOLZER: Einerseits ist klar: Man will immer besser werden und der Beste sein. Andererseits ist es ein Hobby, Geld verdienen und im Supermoto davon zu leben, ist fast oder nicht mehr möglich – leider.

Warum?

BANHOLZER: Die Arbeit und die Freizeit, die man in diesen Sport steckt, sind enorm hoch. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass das eine Ehefrau mitmacht. Aber bei uns ist es so, dass es meiner Frau Spaß macht, mich fahren zu sehen. Deshalb unterstützt sie mich, wo sie kann. Am Ende der Saison ist aber jeder froh, dass etwas Ruhe einkehrt und man sich um andere wichtige Dinge kümmern kann.

Wie geht es weiter – nächste Saison erneut in der IDM?

BANHOLZER: Planung, Training und Sponsorensuche finden schon statt. Ich werde nächste Saison wieder für das Team MH Motorräder und Michelin Reifenwerke an den Start gehen und die Internationale Deutsche Meisterschaft bestreiten. Im Raum steht noch, ein Rennen beim Deutschen GP (Weltmeisterschaft) in St. Wendel mitzufahren – wenn es finanziell machbar ist.

Was ist dann realistisch: Top 5, Vize oder Titel?

BANHOLZER: Die Top 5 sind ohne Verletzungen machbar. Um den Titel zu fahren, sollte auch machbar sein. Ziel ist es natürlich, Internationaler Deutscher Meister 2025 zu werden.