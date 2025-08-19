Icon Menü
Pettersson und Findus: Zelt-Abenteuer im Puppentheater Kaufbeuren

Spielsaison 2025/26

Neue Puppentheatersaison in Kaufbeuren startet mit Pettersson und Findus

Das Theater-Team bringt das beliebte Kinderbuch auf die Bühne. Findus entdeckt ein Zelt, Pettersson testet eine Erfindung – kleine Abenteurer können dabei sein.
    Pettersson und sein Kater Findus nehmen kleine und große Besucher mit auf ein lustiges Zelt-Abenteuer.
    Pettersson und sein Kater Findus nehmen kleine und große Besucher mit auf ein lustiges Zelt-Abenteuer. Foto: Ekatharina Sperling

    Es wird wieder lebendig auf der Bühne des Puppentheaters Kaufbeuren: Mit der beliebten Geschichte „Pettersson zeltet“ startet das Ensemble in die neue Spielsaison 2025/26. Die bekannten Figuren Pettersson und sein Kater Findus nehmen kleine und große Besucher mit auf ein lustiges Zelt-Abenteuer – direkt auf dem Dachboden.

    Wenn Hühner das Zelt besetzen

    Alles beginnt harmlos: Findus entdeckt eine Wurst, die sich als Zelt entpuppt. Begeistert will er sofort auf Campingtour gehen. Pettersson, stets einfallsreich, stimmt zu – unter einer Bedingung: Zuerst muss seine neueste Erfindung, die Flitzbogenwurfangel, ausprobiert werden. Doch der Hof birgt eigene Überraschungen: Die Hühner haben das Zelt besetzt, sodass die Übernachtung kurzerhand mitten im Hof stattfindet. Am nächsten Morgen trifft der neugierige Nachbar Gustavsson auf das ungewöhnliche Duo – und ahnt noch nicht, welche Abenteuer Pettersson und Findus bereits erlebt haben.

    Auch selbstgebaute Mucklas gibt es im Stück Pettersson und Findus im Puppentheater Kaufbeuren zu sehen.
    Auch selbstgebaute Mucklas gibt es im Stück Pettersson und Findus im Puppentheater Kaufbeuren zu sehen. Foto: Ekatharina Sperling

    Das Spielerteam des Puppentheaters Kaufbeuren hat das Kinderbuch von Sven Nordqvist liebevoll als Stabfigurenstück inszeniert. Die rund 45-minütige Aufführung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und verspricht Witz, Spannung und charmante Figuren, die auch die Eltern begeistern.

    Die Vorstellungen finden am 7., 14. und 21. September sowie am 12. Oktober, jeweils um 16 Uhr statt, Einlass ist ab 15.45 Uhr. Karten sind online unter puppentheater-kaufbeuren.de/spielplan erhältlich. Wer im September vorbeischaut, kann zudem den Gutschein aus dem Ferienpass 2025 einlösen.

    Pettersson und Findus auf Campingabenteuer

    Die neue Saison verspricht ein buntes Programm voller fantasievoller Geschichten – für kleine Entdecker und große Fans des Puppentheaters gleichermaßen. Wer Pettersson und Findus auf ihrem Campingabenteuer erleben möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern.

