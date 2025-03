Hilfe, ich brauche einen Pflegeplatz: Eine Anleitung, wie Sie in Kaufbeuren vorgehen sollten

Eine betagte Frau ist nach einer Operation auf Pflege angewiesen, ein demenzkranker Mann kommt mit fortschreitender Erkrankung nicht mehr alleine zu Hause zurecht. Das sind nur zwei von unzähligen Gründen, weshalb Menschen sich für den Umzug in ein Senioren- und Pflegeheim entscheiden. Ein Schritt, der Pflegebedürftige und deren Angehörige vor Herausforderungen stellt. Denn auch in Kaufbeuren sind freie Plätze rar gesät – und die Nachfrage ist groß. Was es mit den Wartelisten auf sich hat und was man tun sollte, wenn man dringend einen Platz benötigt.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegeplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis