Pflegeboom: Volle Klassen an Pflegeschulen in Kaufbeuren und Buchloe

Ausbildungsstart 2025

Ausgebucht – woher kommt der Riesenandrang an den Pflegeschulen im Ostallgäu?

Mehr Bewerber als Plätze: Erstmals seit Jahren starten die Ostallgäuer Kliniken mit vollen Klassen. Woher kommt die neue Begeisterung für den Pflegeberuf?
Von Katharina Gsöll
    50 in Kaufbeuren, 30 in Buchloe: So viele Azubis gab es lange nicht. Wie erklären die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren diesen Erfolg?
    50 in Kaufbeuren, 30 in Buchloe: So viele Azubis gab es lange nicht. Wie erklären die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren diesen Erfolg? Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Zum ersten Mal seit Jahren sind an den beiden Pflegefachschulen des Klinikverbunds Ostallgäu-Kaufbeuren alle Ausbildungsplätze vergeben. In Kaufbeuren starten 50 Auszubildende ihre dreijährige generalistische Pflegeausbildung. In Buchloe gehen 30 Schülerinnen und Schüler die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhilfe an. Beide Schulen haben damit zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres volle Klassen – und zeitweise gab es sogar Wartelisten.

