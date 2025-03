Mann bedroht Nachbarn mit Schreckschusswaffe und löst Polizeieinsatz aus

Am Sonntagvormittag meldete eine Zeugin der Polizei Kaufbeuren eine Bedrohung in einem Wohngebiet in Oberbeuren. Laut Angaben der Polizei waren zwei Nachbarn in Streit geraten. Dabei soll einer der Männer eine Schreckschusspistole gezogen haben.

Nach Streit unter Nachbarn: Verdächtiger meldet sich bei der Polizei

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen aus. Nach dem Vorfall ging der Täter in seine Wohnung und meldete sich selbst bei der Polizei Kaufbeuren. Polizeibeamte trafen den Mann zu Hause an. Er verhielt sich gegenüber den Polizisten kooperativ. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

