Radwege in Kaufbeuren Mehr Schwung oder mehr Risiko? Kaufbeurer Stadträte streiten über grünen Pfeil für Radler

Das Verkehrszeichen soll den Fahrradverkehr in Kaufbeuren flüssiger machen – am grünen Pfeil scheiden sich die Geister. Die Polizei beobachtet riskante Manöver.