Mehr Schwung oder mehr Risiko? Kaufbeurer Stadträte streiten über grünen Pfeil für Radler

Intensiv haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Mobilität des Kaufbeurer Stadtrates am vergangenen Donnerstagabend über die Zukunft des sogenannten Grünpfeils für Radfahrer diskutiert. Der Antrag von Stadtrat Markus Kühl von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, weitere solcher Verkehrszeichen im Stadtgebiet anzubringen, löste eine längere Debatte über Sicherheit, Regelakzeptanz und die Ziele des städtischen Radverkehrskonzepts aus.
Radwege in Kaufbeuren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden