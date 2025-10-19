Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Radverkehr Kaufbeuren: Grüner Pfeil für Radler sorgt für Sicherheitsdebatte

Radwege in Kaufbeuren

Mehr Schwung oder mehr Risiko? Kaufbeurer Stadträte streiten über grünen Pfeil für Radler

Das Verkehrszeichen soll den Fahrradverkehr in Kaufbeuren flüssiger machen – am grünen Pfeil scheiden sich die Geister. Die Polizei beobachtet riskante Manöver.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Die Stadt Kaufbeuren will das Radeln attraktiver machen. Der Grünpfeil soll helfen, doch Polizei und Verwaltung warnen vor einem erhöhtem Unfallrisiko.
    Die Stadt Kaufbeuren will das Radeln attraktiver machen. Der Grünpfeil soll helfen, doch Polizei und Verwaltung warnen vor einem erhöhtem Unfallrisiko. Foto: Boris Roessler (Symbolfoto)

    Intensiv haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Mobilität des Kaufbeurer Stadtrates am vergangenen Donnerstagabend über die Zukunft des sogenannten Grünpfeils für Radfahrer diskutiert. Der Antrag von Stadtrat Markus Kühl von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, weitere solcher Verkehrszeichen im Stadtgebiet anzubringen, löste eine längere Debatte über Sicherheit, Regelakzeptanz und die Ziele des städtischen Radverkehrskonzepts aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden