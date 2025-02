Raiffeisenbank Kirchweihtal: Mehr als 40.000 Euro im Spendentopf - wer profitiert?

Die Raiffeisenbank Kirchweihtal lud kürzlich zu ihrer Abschlussveranstaltung zum Spendenvergabekonzept 2024 ins Braugewölbe der Klosterbrauerei Irsee ein. Vorstandsvorsitzender Günter Dreher und Marktvorstand Andreas Fischer begrüßten dort verschiedene Bürgermeister, Vereinsvertreter sowie Spendenempfänger. Im Jahr 2024 hatte die Raiffeisenbank Kirchweihtal insgesamt 43.100 Euro gespendet, heißt es in einer Mitteilung der Genossenschaftsbank.

Raiffeisenbank Kirchweihtal steigert Spendensumme.

Seit 2018 verteile die Bank einen Teil des Spendenbudgets pro Einwohner. Im zurückliegenden Jahr habe die Gesamtsumme 23.900 Euro betragen. Zusätzliche Spendenaktionen umfassten Baumpflanzaktionen, Hochbeete für Grundschulen und einen Malwettbewerb.

Insgesamt spendete die Genossenschaftsbank 5075 Euro für die jährliche Baumpflanzaktion und 5400 Euro für den Malwettbewerb „jugend creativ“. Ein Highlight sei die Verteilung von Jugendtraining-Tischkickern im Wert von 520 Euro an jede Gemeinde gewesen. Insgesamt profitierten laut der Mitteilung zehn Vereine und Institutionen von der Aktion.

Raiba-Azubis engagieren sich für verschiedene Sozialprojekte

Zudem engagieren sich die Auszubildenden der Raiffeisenbank jährlich in verschiedenen Sozialprojekten. Sie unterstützten Einrichtungen wie „Family-Story“ in Neugablonz oder das Altenheim in Waal. Im vergangenen Jahr setzten sich die Nachwuchskräfte für eine Herzensangelegenheit ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie bekamen das Ziel, insgesamt 1500 neue Gewinnsparlose zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 31. Dezember 2024 zu generieren.

Dieser Reinertrag komme nun der schwer kranken Klara Bechtel aus Osterzell zugute, der dadurch eine Reittherapie ermöglicht werde. Mit verschiedenen Aktionen erlebten die Nachwuchskräfte die Höhen und Tiefen eines Projektes und schlossen das Projekt am 31. Dezember mit mehr als 2000 Losabschlüssen erfolgreich ab.

Raiffeisenbank erhöht Spendenbudget auf 1,50 Euro pro Einwohner

Seit Anfang des Jahres habe die Raiffeisenbank Kirchweihtal ihre Spendenbudgets der Gemeinden auf 1,50 Euro pro Einwohner erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus steigenden Reinerträgen und ermöglicht eine größere Unterstützung, so die Mitteilung weiter. Andreas Lieb, Bürgermeister von Irsee, bedankte sich im Namen aller Gemeinden für die Unterstützung der Bank sowie die Zusammenarbeit.

Auch die Raiffeisenbank Kirchweihtal dankte ihrerseits den Ehrenamtlichen und Gemeindevertretern für ihre Arbeit und Einsatz. Mit dem Slogan „Morgen kann kommen“ blicke die Bank zuversichtlich in die Zukunft und setze sich für Belange der Region ein.