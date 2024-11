Bei einigen Anwohnern an der Baustelle für das neue Behördenzentrum am Kaufbeurer Bahnhof liegen die Nerven blank. Mithilfe eines 50 Tonnen schweren Rammgeräts setzen die Arbeiter dort die Fundamente. Das sorgt für Erschütterungen und Krach, der zeitweise in großen Teilen der Stadt zu hören ist.

