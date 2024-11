Der BCK erhöht weibliche Schlagkraft

Der Box-Club Kaufbeuren hat seinen Trainerstab weiter qualifiziert: Denn Regina Slobodyanikov hat jetzt eine B-Lizenz. „Damit darf sie nun bei Kämpfen auch in den Ring steigen, um ihre Boxer zu betreuen“, erklärt ihr Bruder Roman Slobodyanikov, BCK-Vereinsvorsitzender und Bezirksobmann im Bayerischen Box-Verband.

Eine Woche Theorie und Praxis für Regina Slobodyanikov

Dafür ackerte sich Regina Slobodyanikov eine Woche lang im Landes- und Bundesstützpunkt für den Boxsport in Frankfurt an der Oder durch die Theorie und Praxis. Dazu gehörten auch Stunden im Ring wie in der Grundausbildung mit Halbdistanz. „Es war anspruchsvoll“, sagte deshalb die 31-Jährige nach ihren theoretischen und praktischen Prüfungen.

Box-Schwestern aus Kaufbeuren „leuchtende Sterne“

Dabei boxt sie seit Jahren zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Kristina (Fertich) für den BCK – beide sind schon bayerische Meisterinnen gewesen und haben auch bereits mit ihrem Bruder einen Frauen-Boxcup organisiert. Nun lassen sich beide zu Trainerinnen ausbilden – Regina hat bereits die C-Lizenz und hilft auch im BABV mit. Für Kai Melder, Landestrainer sind die Schwestern deshalb „leuchtende Sterne“ im Frauenboxen. Mit der B-Lizenz kann Regina Slobodyanikov künftig auch im Deutschen Box-Verband mithelfen.

Der BCK wird noch zugkräftiger

Und für den BCK sind die Schwestern zusätzliche Zugpferde. Denn der Verein ist in Südbayern bekannt für seine Veranstaltungen, die der Vorsitzende auf die Beine stellt. In dem hat Stanislav Boger die A-, nun Regina Slobodyanikov die B- und eine Handvoll Leute die C-Lizenz, berichtet Roman Slobodyanikov, der zudem auch eine Lizenz als Vereinsmanager hat.