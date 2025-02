Lackschwarze Jacke lässt Herzen bei den Hengsttagen höher schlagen

Fulminante Premiere für Marianne Unterstein: Die Betriebsleiterin der Reitanlage Gut Kaltental war mit ihrem Pferd „Chacco Chacco – Landrebell“ bei den Deutsches Sportpferd Hengsttagen 2025. Und der Hengst wurde in München-Riem nicht nur 1. Reservesieger Springen, sondern wurde anschließen in einer Auktion für 74.000 Euro versteigert. „Chacco Chacco war mein erstes Hengstfohlen, das ich gekauft habe. Von Tag eins der Kaufentscheidung habe ich immer gesagt, dass er nicht nur gekört, sondern Prämienhengst wird, aber das hat mir natürlich anfangs keiner recht glauben wollen. Davon habe ich mich aber nie abbringen lassen“, erklärt Unterstein.

Hengst kommt von kleinem Gestüt, hat aber große Abstammung

Das Pferd stammt aus einer kleinen Zucht aus Norddeutschland. „Im Alter von zwei Monaten habe ich den Hengst zum ersten Mal auf Video gesehen und mit vier Monaten zum ersten Mal persönlich getroffen und die Kaufentscheidung getroffen“, erzählt Unterstein. Das Pferd hat auch eine sportliche Abstammung. Vater Chacco Chacco hat unter Andreas Knippling zahlreiche Springen bis zur Klasse S*** gewonnen und ist als Zuchtpferd bekannt: „In der FN Zuchtwertschätzung der Top-Springhengste (Turniersport) gehört er erneut zu den Top-1-Prozent-Hengsten mit einem Zuchtwert von 149“, erklärt Unterstein. Auch seine Nachkommen sind im Springsport erfolgreich – was auch mütterlicherseits für „Chacco Chacco – Landrebell“ gelte.

Gut Kaltental statt Obere Mühle

Unterstein zog den Hengst auf Gut Kaltental auf – der früheren Obere Mühle in Blonhofen: „Wir legen sehr viel Wert auf behutsame Ausbildung. Er wurde langsam und vertrauensvoll an das Springen herangeführt, allerdings ist es ihm in die Wiege gelegt. Was man auch an seinen irren Reflexen am Sprung sehen konnte.“

Körung und Vermarktung bei den DSP Hengsttagen

Die führte das Pferd bei den DSP Hengsttagen vor, die seit über 20 Jahren stattfinden und die der Vermarktung und Körung von Junghengsten dienen. Die kommen aus allen Zuchtgebieten in Deutschland und Hengststationen in den Niederlanden. Und die Interessenten kommen aus ganz Europa und den USA. „Das ist der erste große Meilenstein zur Zulassung zum Deckeinsatz“, erklärt Unterstein. Und dort wurde „Chacco Chacco – Landrebell“ nach einer strengen Voruntersuchung zugelassen.

Bei der dreitägigen Körung werden „Korrektheit des Pferdes“ und Gangarten überprüft, zudem Freispringen und Freilaufen begutachtet. Dann standen noch Geschicklichkeit, Freispringen, Springtechnik, Springvermögen und Übersicht im Fokus. „Immer dabei im kritischen Blick der Kommission das Interieur – Gelassenheit, Nervenstärke et cetera“, erläutert Unterstein. 41 Hengst wurden begutachtet, Chacco Chacco wurde 1. Reservesieger und im Anschluss in einer Auktion für 74.000 Euro versteigert.

Besitzerin Marianne Unterstein schwärmt von dem Hengst

Warum das so kam, davon schwärmt Unterstein: „Die Körkommission hat er überzeugt durch sein außergewöhnliches Interieur, das er an allen drei Tage souverän zeigen konnte, seine elastische Galoppade und seine irren schnellen Reflexe. Nicht zuletzt lässt sein Exterieur, im modernen Hengsttyp stehend mit seiner lackschwarzen Jacke, einfach alle Herzen höher schlagen: Sportreiter, Züchter, internationale Pferdehändler und Pferdemädchen erliegen ihm mit dem ersten Anblick.“

Die Betriebsleiterin dankt dafür auch dem Züchter von Chacco Chacco, dem ehemaligen Springreiter Siegmar Stroehmer, und freue sich nun, dass ihr Pferd von Andy Witzemann hoffentlich zu einem „erfolgreichen Sportler“ gemacht werde.

Viele Angebote auf Gut Kaltental

Sport gebe es auch auf Gut Kaltental: Dort gibt es derzeit Trainings und Lehrgänge für Sportreiter, Reitpädagogik für Kinder, pferdegestütztes systematisches Coaching, Osteopathie für Pferde und Hunde, Vital-Coaching für Pferde sowie Urlaub mit dem Pferd. Einen Teil davon bietet Unterstein selbst an. Ihre Tochter Aurelia ist übrigens auch erfolgreiche Springreiterin bis Klasse L.

Marianne Unterstein will in Zucht einsteigen

Und Unterstein will jetzt auf Gut Kaltental selbst den „Schritt in die Pferdezucht wagen“. Bisher habe sie nur Absetzer – also Fohlen mit sechs Monaten – aufgezogen. Doch der Erfolg mit dem Hengst „Chacco Chacco – Landrebell“ stimmt Unterstein optimistisch: „Dass er nun 1. Reservesieger Springen geworden ist, hat all meine Erwartungen und Wünsche übertroffen. Und mir ist wohl bewusst, dass so mancher Züchter in 30 Jahren nicht so einen Erfolg aufs Tablett bringt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben darf. Vielleicht ein Once-in-a-lifetime-Moment.“