Hohe Auszeichnung für Wissenschaftler aus Kaufbeuren

Mit welchen Vorurteilen, welchen Verallgemeinerungen und welchen Ordnungsschemata begegnen wir anderen Religionen - und umgekehrt? Mit dieser Frage beschäftigte sich der in Kaufbeuren aufgewachsene Janosch Freuding in seiner Doktorarbeit an der Universität Bamberg. Unter dem Titel „Fremdheitserfahrungen und Othering in interreligiöser Bildung“ erforschte er, wer die Fremden sind, die es zu verstehen gilt, und leitet daraus die Empfehlung ab, sich mit Offenheit, Sensibilität und vor allem mit der nötigen Skepsis gegenüber verallgemeinernden Zuschreibungen auf die Anhänger anderer Religionen einzulassen. Für seine wissenschaftliche Arbeit wurde Freuding nun mit dem Kardinal-Wetter-Preis für Junge Theologie der Katholischen Akademie in Bayern ausgezeichnet.

Janosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis