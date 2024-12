Große Rettungsaktion am Theaterstadel in Kleinkemnat bei Kaufbeuren: Dort steckte Mischling Lenni am Montagnachmittag in einem Kanal fest. Feuerwehr und Bergwacht rückten aus, um das Tier vor dem sicheren Tod zu retten.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis